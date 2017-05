Uutinen

Etelä-Saimaa: Pantasusi Penna on lähtenyt saarikierrokselle Huhtikuun alussa Ruokolahti-Puumala-Parikkala -kolmioon juossut pantasusi Penna on väistynyt länteen. Tutkimusmestari Seppo Ronkaisen mukaan viimeisimmät paikannustieto Pennasta ovat Puumalan länsipuolelta, jossa nuori urossusi on kierrellyt Saimaan saaria. Pohjois-Karjalassa pannoitettu Penna aloitti siirtymisensä Kaakkois-Suomeen maaliskuussa. Se tuli valtakunnan rajan ja Saimaan rajoittamaan kolmioon huhtikuun alkupuolella. Ronkaisen mukaan Pennan ei ole mahdollista asettua tälle alueelle, koska aluetta isännöi jo viime vuonna pantasutena aluetta kiertävä Pele. Sen seuraan hakeutui viime vuoden lopulla naaras, jonka odotetaan tekevän pennut ennen toukokuun puoliväliä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/01/Pantasusi%20Penna%20on%20l%C3%A4htenyt%20saarikierrokselle/2017522200623/4