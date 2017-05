Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuorten näpistelyt kuriin varhaisella puuttumisella Lasten ja nuorten näpistystapaukset työllistävät Eksoten nuorten oikeusedustajia sekä poliisia Etelä-Karjalassa. Lappeenrannassa viime vuonna alle 15-vuotiaiden näpistystapauksia oli 79. Imatran palveluohjaaja Sari Suikkanen ei tilastoi tarkkoja lukuja, mutta kertoo tapauksia riittävän. — Näpistyksiä ilmenee viikoittain, Suikkanen harmittelee. Etelä-Karjalassa nuorten uusintarikollisuutta ehkäistään Vintiö-toiminnalla, jossa puututaan alaikäisten näpistyksiin. Nuorten oikeusedustaja Seija Heikkerin mukaan tulokset ovat olleet hyviä. Toiminnan jälkeen rikoksen uusiutumisprosentti on Lappeenrannassa 10-12 prosentin luokkaa. Suikkasen mukaan myös Imatralla nuorten näpistykset pääsääntöisesti loppuvat keskustelun jälkeen. — Paljon nämä tapaukset ovat nuorten ajattelemattomuutta, eivätkä he ymmärrä seuraamuksia. Tässä kun yhdessä käydään seuraamukset läpi, se on ollut monelle avartavaa, Suikkanen kertoo. Prosessin aikana nuori joutuu keskustelemaan vartijan tai kauppiaan, poliisin, omien vanhempien ja Vintiö-työntekijän kanssa. Suikkanen uskoo, että juuri tämä kokonaisuus auttaa nuoren tajuamaan tekonsa. — Sitä kun käydään läpi usean vieraan ihmisen kanssa, niin nuoret alkavat ajatella tekoa, seurauksia ja sitä, miksi piti tehdä tälläistä. Vintiö-toiminnassa rikoksen käsittelyn lisäksi käydään läpi nuoren elämäntilannetta. Suikkanen ja Heikkeri kertovat, että keskusteluissa jutellaan esimerkiksi miten koulussa sujuu. — Koulu on hyvä näköalapaikka nuoren elämään, Heikkeri toteaa. Lue koko uutinen:

