Etelä-Saimaa: Lintujen tarkkailijat valmistautuvat Tornien taistoon — Etelä-Karjalassa mukana 10 joukkuetta Etelä-Karjalan lintuharrastajat ovat lintumuuton seurannan ohessa ryhmittäytyneet muun muassa Askolan nuoret herrat, Haapaveikot, Salajärven KGB, Pohjarannan virtuoosit ja Tarassii tömisee -nimisiksi joukkueiksi. Joukkueita on koottu Tornien taistoon, joka on vuotuinen ja valtakunnallinen lintuharrastajien tapahtuma. Tänä vuonna se on ensi lauantaina 6. toukokuuta. Taistoon osallistuu lähes 300 lintutornia ympäri Suomen. Kussakin tornissa on yksi joukkue. Etelä-Karjalassa mukana on kymmenen tornijoukkuetta eri puolilla maakuntaa. . Birdlife Suomen järjestämä Tornien taisto on leikkimielinen kilpailu, jossa lintutornissa pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia kahdeksassa tunnissa. Kisa alkaa aamuviideltä ja päättyy iltapäivällä yhdeltä. Tornien taistolla tehdään myös lintuharrastusta tunnetuksi. Etelä-Karjalassa järjestetään yleisöopastusta viiden tornin lähiympäristössä kello 10 alkaen. Tornien taiston osallistumismaksuilla kerätään varoja linnustonsuojeluun. Tänä vuonna niillä tuetaan uhanalaisen heinäkurpan suojeluhanketta. — Avustuskohde on iloinen asia etenkin Etelä-Karjalan osalta, joka itäisenä maakuntana on avainasemassa lajin suojelussa: maastamme jo kadonneeksi uskotun heinäkurpan paluusta on saatu viimeisen vuosikymmenen aikana merkkejä nimenomaan Etelä- ja Pohjois-Karjalan maakunnissa, kerrotaan Etelä-Karjalan lintutieteellisen yhdistyksen (EKLY) tiedotteessa. Lue koko uutinen:

