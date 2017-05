Uutinen

Etelä-Saimaa: Kultsulla loukkaantumisia, mutta tavoitteista ei tingitä: sijoitusta haetaan ihan kärjestä Joutsenon Kultsu FC aloittaa jalkapallon kakkosen tänään vierasottelulla ykkösestä pudonnutta FC KTP:tä vastaan. — Varmasti yksi tämän kauden nousijasuosikeista, ennakoi Kultsun päävalmentaja Kimmo Lötjönen illan vastustajaa, jota komentaa Suomi-futiksen legendoihin kuuluva Jallu Rantanen. Viime kaudella Kultsu oli lohko A:ssa seitsemäs. Punamustat keräsivät yhtä paljon pisteitä paikallisvastustaja PEPO Lappeenrannan kanssa, mutta lilapaidat sijoittuivat Kultsun edelle paremmalla maalierolla. Keskikesään Kultsulle osui viiden tappion putki, mikä sai tilanteen näyttämään jo uhkaavalta, mutta lopulta putoamisviiva jäi kuuden pisteen päähän. Lötjösen mukaan Kultsu lähtee hakemaan sijoitusta ihan sarjan kärjestä. — Katsotaan vain, millainen kokoonpano loppujen lopuksi saadaan avauspeliin. Meillä on ollut valitettavasti loukkaantumisia, ja niitä on vielä kasaantunut nyt sarjan kynnyksellä. — Kokoonpanosta puuttuu sellaisia kavereita, jotka olisivat varmasti avauksessa kunnossa ollessaan. Loukkaantuneina ovat maalivahti Saku Pesonen ja kenttäpelaajista Andres Cabrero, Johannes Mononen ja Kultsuun palannut Alex Oikkonen. — Luultavasti Alex on sarja-avauksessa mukana kokoonpanossa. Jos ei aloituksessa, niin aloittaa vaihdossa sitten, Lötjönen kertoo. Viime kaudella maalinteko oli joutsenolaisille aika ajoin todella vaikeaa. Ongelmaa lievittämään hankittiin liigakokemustakin omaava nigerialainen kärkimies Francis Chibuike, mutta mies teloi harjoituskaudella polvensa sellaiseen kuntoon, että edessä oli leikkaus ja neljän kuukauden huili. — Katsotaan nyt, hankitaanko hänen tilalleen uutta miestä. Meillä on virityksiä muutamien pelaajien kanssa. Alkukaudesta yksi tai kaksi kaveria vielä tarvittaisiin, kun Francis jäi pois, Lötjönen sanoo. Vaikka ihan ykkösnippua Kultsu ei saanut jalkeille yhteenkään harjoituspeliin, ovat asetelmat kauden kynnyksellä huomattavasti valoisammat kuin vuosi sitten, jolloin joukkue saatiin läjään vasta keväällä. — Pääsimme jo marraskuussa aloittamaan harjoituskauden. Olemme pystyneet vetämään sinällään ihan hyvän harjoituskauden fysiikan ja muun puoleen. Siinä mielessä lähtökohdat ovat hyvät. Mitään vakavia loukkaantumisia ei ole ollut muilla kuin Francisilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/01/Kultsulla%20loukkaantumisia%2C%20mutta%20tavoitteista%20ei%20tingit%C3%A4%3A%20sijoitusta%20haetaan%20ihan%20k%C3%A4rjest%C3%A4/2017122191212/4