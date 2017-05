Uutinen

Etelä-Saimaa: Kohtuuton uupumus töiden jälkeen ei ole normaalia — hae vinkit jaksamiseen Etelä-Karjalassa vierailevasta kiertuerekasta Puolet naisista ja 40 prosenttia miehistä potee työpäivänsä päätteeksi kohtuutonta uupumusta vähintään silloin tällöin. Työikäisistä naisista noin 40 prosenttia ja miehistä joka viides on hälyttävän tai huolestuttavan huonossa kunnossa. Kunnossa kaiken ikää -ohjelmaan (KKI) kuuluva Matka hyvään kuntoon -rekkakiertue testasi viime syksynä vajaat 15 000 miestä ja naista. Kiertueella kerätyt tiedot suomalaisten kunnosta, hyvinvoinnista ja jaksamisesta ovat karua luettavaa. KKI-ohjelman viestintäpäällikkö Katri Siivonen sanoo, että vaikka tämän päivän työelämä on raskasta, kohtuuttoman uupumuksen kokeminen edes toisinaan ei kuulu asiaan. Siihen kannattaa puuttua. Eväitä puuttumiseen on tarjolla Matka hyvään kuntoon -rekassa, joka on jälleen tien päällä. Toukokuun alussa rekka pysähtyy Imatralla ja Lappeenrannassa. Rekka kätkee sisäänsä kokonaisen kuntotestiaseman. Maksuttomien kuntotestien jälkeen jokainen saa mukaansa henkilökohtaisen koosteen omista tuloksistaan sekä asiantuntijoiden yhteispalautteen. Lisäevääksi on tarjolla vinkkejä ja materiaalia liikunnan lisäämiseen ja terveellisiin ruokailutottumuksiin. Kuntorekka Etelä-Karjalassa: 2. toukokuuta kello 10–18 Imatran Prisma. 3. toukokuuta kello 10–18 Lappeenrannan Prisma. 4. toukokuuta kello 10–18 Lappeenrannan satamatori. 5. toukokuuta kello 10–17 Lappeenrannan satamatori. Ensisijaisesti miehille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/01/Kohtuuton%20uupumus%20t%C3%B6iden%20j%C3%A4lkeen%20ei%20ole%20normaalia%20%E2%80%94%20hae%20vinkit%20jaksamiseen%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20vierailevasta%20kiertuerekasta/2017522181411/4