Etelä-Saimaa: Dokumentaristi Veli Vartiala löysi Mannerheimin auton Kaliforniasta Puolustusvoimien ylipäällikkö Carl Gustaf Mannerheim sai joulukuussa 1941 mieluisan lahjan Saksasta. Mersun. Kuusalainen museoajoneuvotarkastaja ja tuottaja Veli Vartiala kuvailee Mercedes Offener Tourenwagenia ainutlaatuiseksi yksilöksi. — Se on varmaan hienoin auto, joka Suomessa on koskaan ollut. Vuosina 1939—43 Stuttgartissa tehtiin kaikkiaan 88 vastaavanlaista erikoisajoneuvoa. Vain parikymmentä on enää jäljellä. Mannerheimin mersu on sarjassa ainoa vuonna 1941 valmistunut yksilö. Nykyisin auto löytyy Kaliforniasta. Erikoisvarustellussa ajoneuvossa on muun muassa tuulilasin lämmitysjärjestelmä. Repsikan puoleiselta löytyy käsiaseelle varta vasten suunniteltu erikoislokero. Veli Vartiala viimeistelee parhaillaan autosta dokumenttia, joka esitetään televisiossa Mannerheimin 150-vuotissyntymäpäivänä 4. kesäkuuta. Vartiala aloitti kuvausprojektinsa pari vuotta sitten. Kuvauksia on tehty Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Kun Mannerheim valittiin presidentiksi jatkosodan jälkeen, aseveljien lahjoittaman auton käyttö ei ollut enää sopivaa. Loistoauto pölyttyi Helsingissä kolmisen vuotta. Tammikuussa 1947 auto myytiin Ruotsiin. Vuonna 1948 ruotsalainen autokauppias myi kulkupelin Yhdysvaltoihin. Vartiala kertoo, ettei kaupassa käytetty rahaa lainkaan. — Mersu vaihdettiin kuulalaakereihin. Varaosista oli siihen aikaan pulaa. Atlantin toisella puolella autoa pidettiin Hitlerin autona. Ylen uutisen mukaan Hitler matkusti autolla vain kerran: Vieraillessaan Mannerheimin syntymäpäivillä Imatran Immolassa kesällä 1942. Vuodesta 1984 auton on omistanut eläkkeellä oleva ilmavoimien kenraali William Lyon, joka osti auton meksikolaiselta autokauppiaalta. Mannerheimin lahja-autoa pidettiin edelleen Hitlerin autona. — Autossa oli vielä hakaristiliput, ja rekisterikilvessäkin luki A-1, Vartiala kertoo. Hän näki itse auton ensimmäisen kerran kenraalin autokokoelmissa Kalifornian Coto de Casassa syksyllä 2015. Silloin ajan kuluttama loistoauto oli jo täydellisesti entisöity. Kuvausten yhteydessä Vartiala luonnollisesti kysyi, olisiko 92-vuotias autonomistaja valmis myymään ajopelinsä takaisin Suomeen. — Auto on vasta kunnostettu, eikä hän sitä ihan heti myy. Veli Vartialan kuvaama dokumentti esitetään TV1:ssä Mannerheimin 150-vuotissyntymäpäivänä 4. kesäkuuta. Lue koko uutinen:

