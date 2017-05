Uutinen

Etelä-Saimaa: Asiantuntija: kotiopetus tulee yleistymään sisäilmaongelmien takia Suomessa joudutaan tulevaisuudessa turvautumaan aiempaa useammin kotiopetukseen. Syynä ovat sisäilmaongelmat ja oireleville soveltuvien, riittävän puhtaiden koulutilojen puute. Näin arvioi homeongelmiin paneutunut työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus. Ylivoimaisesti yleisin vaihtoehto on siirtää oireileva lapsi tai nuori toiseen kouluun. Aina korvaavia tiloja ei ole kuitenkaan saatavilla. Esimerkiksi lukio voi olla seudun ainut, tai muissakin kouluissa olla sisäilmaongelmia. Silloin ainoaksi vaihtoehdoksi voi jäädä kotiopetukseen siirtyminen. — Kotiopetus on kasvamassa, samoin kuin niiden lasten ja nuorten joukko, joka eivät voi olla mukana tavanomaisessa kouluympäristössä. Myös heidän jatko-opintonsa ja pärjäämisensä työelämässä saattavat vaarantua, Putus sanoo. Sisäilmaongelmat eivät ole poistumassa mihinkään, sanoo myös Hengitysliiton toiminnanjohtaja Markku Hyttinen. Hän ihmettelee, miten hitaasti asiat etenevät, vaikka etenkin vaalien alla sisäilmaongelmat ovat kaikkien huulilla. Ainakin Ruuhka-Suomessa kuntien olisi järkevää tehdä yhteistyötä, Hyttinen sanoo. Herkistyneet voisi koota yhteen puhtaaseen tilaan, hän ehdottaa. Pienissä kunnissa on vaikeampaa, jos oireilevia on vain vähän. Silloin kotiopetus voi olla järkevin ratkaisu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/01/Asiantuntija%3A%20kotiopetus%20tulee%20yleistym%C3%A4%C3%A4n%20sis%C3%A4ilmaongelmien%20takia/2017522200625/4