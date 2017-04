Uutinen

Etelä-Saimaa: Volkkariletka pärryyttää ympäri Lappeenrantaa vappuna Koppakuoriainen, leppäkerttu, kilpikonna, pikkutorakka, sammakko, kärsäkäs, pikkukirppu ja lude. Rakkaalla kuplalla on monta lempinimeä eri puolilla maailmaa. Vanhoja kuplia, kleinbusseja ja muunlaisia volkkareita aina viimeisimpiin malleihin asti vilisee silmissä vapunpäivänä, kun paikalliset harrastajat järjestävät perinteisen Lappeenrannan VWappuajelun. Lappeenrannassa volkkariajeluja on järjestetty vuodesta 2006. — Ensimmäisiin kokoontumisiin tuli noin 15 — 20 autoa. Nyt mukana olijoiden määrä on vakiintunut noin kolmeenkymmeneen, kertoo tapahtumaa järjestävä Hannu Jaskari. Hän toivoo vapunpäiväksi kaunista ilmaa. Se houkuttaa ajelulle enemmän osallistujia kuin räntäsade. Volkkarit kokoontuvat 1.toukokuuta kello 13 alkaen S-Market Myllykeskuksen parkkipaikalle (Kaakkoiskaari 22). Sieltä ne ajavat Harapaisten ja Tirilän kautta Lauritsalan liikenneympyrään, Kaukaan läpi ja keskussairaalan ohi, Kaupunginlahden ympäri satamaan ja Linnoituksen pääportista Katariinantorille. Ajokit aikovat päivystää Katariinantorilla ainakin kello 14 — 15. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/30/Volkkariletka%20p%C3%A4rryytt%C3%A4%C3%A4%20ymp%C3%A4ri%20Lappeenrantaa%20vappuna/2017122190601/4