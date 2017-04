Uutinen

Etelä-Saimaa: Savikiekot saavat vielä tänään kyytiä Muukon skeet-radoilla, ampumaurheilukeskuksen tulevaisuus kalvaa ampujien mieltä Skeet on ollut olympialaisten lajiohjelmassa vuodesta 1968 lähtien. Perinteikään ampumalajin suosiolta on viime vuosikymmeninä kadonnut pohjaa kaupungistumisen myötä, mutta radat ovat edelleen kohtuullisen kovassa käytössä. Muukon ampumaurheilukeskuksessa Lappeenrannassa käydään viikonloppuna pienimuotoiset kansalliset skeet-kilpailut. Muukossa on kaksi skeet-rataa. — Se (kaksi rataa) on minimi, jolla minkään tason kilpailuja voidaan järjestää. Tällä kapasiteetilla maksimiampujamäärä on 60 ampujaa, kertoo Saimaa skeet -kilpailun kilpailunjohtaja Arto Pentti. Kaakkois-Suomen tämän hetken kovin skeet-ampuja on Miehikkälästä kotoisin oleva Tommi Takanen, joka kilpailee viikonloppuna ampumaurheilun maailmancupissa Kyproksella. Muussa tapauksessa hän olisi Arto Pentin mukaan ollut mukana Muukon kisoissa. — Suomen maajoukkueen taso on tällä hetkellä äärimmäisen kova. Timo Laitinen on kolkutellut maailmalla kärkisijoja ja näyttää siltä, että olympialaisistakin irtoaa maapaikka. Ykkösluokan pohjavesialueella sijaitsevan Muukon ampumaurheilukeskuksen tulevaisuus on hämärän peitossa. Ympäristölupa edellyttää, että Lappeenrannan kaupunki poistaa haulikkoradan pilaantuneet pintamaat tämän vuoden loppuun mennessä. — Totta kai olemme huolestuneita, sillä haluaisimme jatkaa toimintaamme täällä. Mutta ymmärrän myös, että pohjavesialue on pohjavesialue. Aiheesta lisää sunnuntain Etelä-Saimaassa ja mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

