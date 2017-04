Uutinen

Etelä-Saimaa: Saaren Rakennuspalvelu urakoi Simpeleen hoitokeskuksen sisäilmaremontin Rautjärven Simpeleen hoitokeskuksen sisäilmaremontin tekee parikkalalainen Saaren Rakennuspalvelu. Urakoitsijan valinta käsiteltiin uudestaan teknisessä lautakunnassa, koska Parikkalan Rakennus teki valinnasta oikaisuvaatimuksen. — Lautakunta päätti tehdä sopimuksen Saaren Rakennuspalvelun kanssa, sanoo kunnan tekninen johtaja Ari Pöllänen. Oikaisuvaatimuksessa oli kysymys yritysten tekemien sisäilmakorjausten laatupisteytyksestä, mutta lautakunnan mukaan muutettukaan vertailu ei vaikuttanut valintaan. Simpeleen hoitokeskuksessa remontoidaan tehostetun palveluasumisen yksikkö Tuulenpesä, palveluasumisen Niemelä-siipi ja päivätoimintakeskus. — Ensi viikolla ilmeisesti jo aloitetaan ja marraskuun lopussa on valmista. Ensimäinen remonttikohde on Niemelä, sanoo kunnan rakennustarkastaja Pasi Kautto. Kauton mukaan hoitokeskuksessa tehdään tyypillisiä sisäilmakorjauksia, kuten rakennusken ulkovaipan tiivistämistä. Rakennuksen ongelmaisia kohteita on kartoitettu hoitokeskuksen käyttäjien kyselyllä ja sisäilmastoselvityksen perusteella. Niemelän kuusi asukasta ovat jo siirtyneet väistötiloihin. — Olemme olleet täällä valmiita remonttiin jo kolme viikkoa. Tuulenpesän 15 asukasta siirtyvät pysyvästi lakkautettuun vuodeosastoon. Remontin jälkeen Niemelän asukkaat palaavat takaisin, mutta Tuulenpesän uusi käyttö on avoin, sanoo yksikön esimies Helena Tiainen Eksotelta. Yksiköiden korjauksiin on tälle vuodelle budjetoitu yhteensä 220 000 euroa. Kysessä on kunnan suurin investointikohde tänä vuonna. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/30/Saaren%20Rakennuspalvelu%20urakoi%20Simpeleen%20hoitokeskuksen%20sis%C3%A4ilmaremontin/2017522198150/4