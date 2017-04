Uutinen

Etelä-Saimaa: Prinsessa Armaadan salakätköstä löytyi terveisiä vuodelta 1967: ”Muut tekijät Karjalan Olut III ja Aperita” Prinsessa Armaada palasi lauantaiaamuna Kanavansuun telakalta Lappeenrannan satamaan. Alus on käynyt säännöllisin väliajoin huollattamassa itseään telakalla ja tekee yrittäjä Juha Nallin mukaan niin vastakin. Prinsessa Armaada oli edellisen kerran telakalla reilut kymmenen vuotta sitten. Tuolloin lattian alta paljastui yllätys: rakentajien terveisiä vuodelta 1967. Sieltä löytyi vanerilevyyn kirjoitettua faktaa vuodelta 1967, jolloin Pikisaari 4:na tunnettu alus korjattiin kahvilakäyttöön ja uudeksi Prinsessa Armaadaksi. Alkuperäisen Prinsessa Armaadan korjaus oli vähäistä aiemmin todettu liian kalliiksi. — Vanerilevylle on kirjoitettu päivämäärä sekä lueteltu rakentajien nimet ja ammatit. Lisäksi kerrotaan, että muut tekijät ovat Karjalan Olut III ja Aperita. Myös pullot löytyivät lattian alta. Niissä oli kai vettä. Tämän telakoinnin yhteydessä lattian alta löytyi vielä toinen Aperita-pullo. Nalli kertoo, että hän ei älynnyt ottaa edellisen telakoinnin aikana löytyneitä pulloja talteen. Vanerilevy on Nallilla kotona tallessa muistuttamassa menneistä ajoista. Prinsessa Armaada oli alun perin s/s Suomi. Se valmistui Joroisissa vuonna 1902 ja viimeisteltiin Joensuussa. Se oli alkuperäisen, puurunkoisen Prinsessa Armaadan eli Pikisaari 3:n teräksinen sisaralus. Lue Prinsessa Armaadan historiasta lisää täältä. Lue koko uutinen:

