Etelä-Saimaa: Prinsessa Armaada avautuu yleisölle asteittain, terassi parin viikon päästä ja ravintola kesäkuun alussa Prinsessa Armaadan viimeistely jatkuu peruskorjauksen jälkeen Lappeenrannan satamassa. Laiva oli syksystä saakka 115-vuotisen historiansa suurimmassa remontissa Kanavansuun telakalla. Yrittäjä Juha Nalli kertoo, että terassi avautuu suunnilleen parin viikon päästä, joko äitienpäivän viikonlopuksi tai heti sen jälkeen. Samalla kertaa avautuu myös tilaussauna. Alakerran keittiön ja ravintolatilojen rakentaminen kestää koko toukokuun. Ravintola avautuu tällä tietoa kesäkuun alussa. Näkyvin muutos aluksella on alakertaan johtava uusi portaikko, joka Nallin sanojen mukaan sijaitsee ottavalla paikalla. Terassin kansi on rakennettu uudelleen ja pohjaa on vahvistettu. Prinsessa Armaadan peruskorjaus on teettänyt Nallilla syksystä saakka pitkiä työpäiviä ja teettää edelleen. — Kahdeksantuntinen työpäivä tuntuu melkein vapaapäivältä. Lue koko uutinen:

