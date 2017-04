Uutinen

Etelä-Saimaa: Kamera aina kädessä — Suvi Kukka Kärkkäinen manageroi kuvaajan työ ohessa Janne Mustosta Simpeleen entisen kukkakaupan ovella on kehotus kolkuttaa takaovelle. Sen avaa Suvi Kukka Kärkkäinen, joka kunnostaa avomiehensä kanssa 1930-luvun kivitaloa alkuperäisasuun. — Funkkistyyli viehättää meitä, Kärkkäinen perustelee remonttia. Pääkaupunkiseudulta nuoruuden kotikuntaan palannut pariskunta on remontoinut taloa kuukauden päivät. Kärkkäiselle se on merkinnyt hiljaiseloa ammatinharjoittamisessa. Kuusivuotiaasta kädessä ollut kamera on vaihtunut sahaan ja vasaraan. Se ei juuri huoleta Kärkkäistä. Valokuvaajana hän tekee mieluummin hitaampia projekteja kuin liukuhihnatyötä. — Kuvaan ihmisiä ja tavaroita, ja kuvissa on tärkeää jokin juju ja tarina. Ne syntyvät ajan, rentouden ja sosiaalisen kanssakäynnin myötä. Kuvaaminen tavoittaa parhaimmillaan kohteesta myös taustoja. Kärkkäinen sanoo viihtyvänsä paremmin juuri kulisseissa. Niiden taakse hän pääsee kurkistamaan työssään managerina. — Esiintyvien taiteilijoiden työn yksityinen puoli kiehtoo minua. Managerointi alkoi vahingossa ja valokuvista. Mentalisti Pete Poskiparta luennoi yrittäjäkurssilla, jolle Kärkkäinen osallistui. Kurssityönä oli myyntipuhe, joka upposi Poskipartaan. Kärkkäinen edustaa ja myy mentalistia isojen ohjelmatoimistojen kanssa. Luovien alojen yksityinen manageritoiminta on perinteisesti vähäistä. Kärkkäisen talli täydentyi alkuvuodesta, kun taikuri-jonglööri Janne Mustonen halusi mukaan. Lue koko uutinen:

