Uutinen

Etelä-Saimaa: Isän opit veivät Esko Almgrenin ennätykselliselle poliittiselle uralle Esko Almgrenin lapsuuden keskushenkilö on Vilho-isä, ankara kasvattaja, hyvä kirjoittamaan ja puhumaan. Äiti antaa hoivaa, mutta Hovinsaaren sahan lautatarhalla työskennelleeltä isältään Esko oppii, miten demokraattinen, järjestäytynyt yhteiskunta toimii. Yhteisiä asioita ei voida hoitaa muuten kuin ihmisten toimesta. Yhteiskunnallisen ajattelun idut alkavat nousta pienen Eskon mielessä, eivät vielä tiedostettuina, mutta jonkinlaisina hahmoina. New Yorkista vuonna 1929 alkaneen pörssiromahduksen aallot lyövät aikanaan myös Suomenlahden rantaan, eikä seitsemänvuotias voi olla kuulematta sitä, mitä vanhemmat kotona puhuvat. Maailmassa tapahtuu kummallisia asioita, joku Ribbentrop käy Moskovassa kuten myös Paasikivi ja Tanner. Isä sanoo, että voi tulla sota. Almgrenit asuvat Bulevardiksi kutsutussa kerrostalossa Kotkan Puistotiellä. Pihalle kipataan kuormallinen neljänelosia, joita Esko ihmettelemään. Isä selittää, että kellarista tehdään pommisuoja. Ja sota tulee. Marraskuun viimeisenä päivänä 1939 räjähtää, Esko seisoo Katariinan torilla ja näkee ensimmäiset pommikoneet kaupungin yllä. Lapsuus loppuu. — Kuten Eino Leino kauniisti kirjoittaa Rauhattoman rukous -runossaan: ”mä lapsena vanhaksi vanhenin”. Pieni poika joutui liian vaikeaan tilanteeseen, keskelle sodan kauheuksia. Pienen pojan järkytykset eivät jää pelkästään pommituksiin. Keskellä jatkosotaa äiti lähtee, perheen lisätienestit mielessään, Gutzeitille siivoamaan. Kahden viikon kuluttua tapahtuu hirvittävä työtapaturma. Pian Vilho-isä kävelee epätoivoisena leskimiehenä pimennetyn satamakaupungin katuja. Vapaakirkon ohi kulkiessa leskimiehen korviin kantautuu laulua ja soittoa. Voimakkaan hengellisen heräämisen myötä isä ohjaa Eskon pyhäkouluun, poikakerhoon ja sodan loppuvaiheessa puoleksitoista vuodeksi sotalapseksi Ruotsiin. — Se oli minulle aivan erinomaista aikaa. Palattuani takaisin kotiin siellä oli uusi äiti, isän ystävän, näyttelijä Eino Kaipaisen sisar. Ennätykselliset 52 vuotta Kotkan valtuustossa istunut kristillisdemokraatti lähti mukaan politiikkaan, kun pyydettiin, vakavasti harkittuaan. Suomen Kristillisen Liiton entinen puheenjohtaja ja moninkertainen kansanedustaja liittyi ensin kokoomukseen, myöhemmin SKL:oon. — Ajattelin olevani velkaa suomalaiselle yhteiskunnalle, koska olin saanut siltä ilmaisen koulutuksen kiisselikouluksi kutsutusta kansakoulusta yliopistoon saakka. Toukokuussa Almgren jättää päivänpolitiikan, koska kokee antaneensa sen, mitä hänellä on annettavaa yhteiseen päätöksentekoon. Luopuminen ei ole vaikeaa eikä haikeaa. — Ei sen jälkeen, kun tein itse päätökseni. — Onhan se jo luonnonlakikin, pari kuukautta ja ukko on 85. Annettavaa Esko Almgrenilla on ollut, isän opetusten mukaan: Mieti ensin mitä sanot. Tarkista sitten, että asiat ovat oikein. Jos vielä ajattelet, että sanominen on tarpeellista, sano niin, että kaikki sen ymmärtävät ja niin kuuluvasti, että se takarivissäkin tulee selväksi. — Näistä Vilhon antamista opeista minä olen pitänyt kiinni. Voihan olla, että olen liian pedantti, mutta mielestäni isän opit ovat kumoamattomia. Politiikka ei aina ole kaunista, sen Almgren tiesi jo ennen siihen ryhtymistä. Hän ei ainakaan myönnä, että olisi kovin pahasti tullut selkään puukotetuksi. Mutta 70-luvun puolivälissä tapahtui jotain, joka sai Almgrenin vaihtamaan puoluetta. — Yleisellä tasolla voin sanoa, että kaikissa ihmisyhteisöissä, erityisesti poliittisissa puolueissa, syntyy aina kahnauksia, on oman edun ajamista ja mitä nyt onkaan, Almgren toteaa diplomaattisesti. Valtuustossa Almgren ei koskaan puhu turhia. Hän nauttii arvostusta ja kunnioitusta yli puoluerajojen. Jos kuntalain tuntemusta tarvitaan, Almgrenin puoleen käännytään. Kun valtuusto päätti muutama vuosi sitten perustaa tilapäisen valiokunnan tutkimaan, nauttiiko Kotkan kaupunginjohtaja valtuuston luottamusta, itseoikeutetusti puheenjohtajaksi valittiin Almgren. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun Almgren on sormea heristellen puhujapöntöstä alleviivannut, että laillisuusperustan on päätöksenteossa oltava kunnossa. Politiikan pöytätavat ovat kovasti muuttuneet sitten vuoden 1965, jolloin Esko Almgren aloitti valtuutettuna. Tuolloin harkittuja ja tietoon perustuvia puheenvuoroja valtuustosalissa käyttivät muutkin kuin Almgren. Silloin ei harrastettu huonosti valmisteltua, mitään sanomatonta ja löysää replikointia kuten nykyään. — Eri mieltä kyllä oltiin, mutta räyhäämään ei ruvettu. Almgren muistelee, että tuohon aikaan työväenliikkeen piiristä tuli kuntapolitiikkaan henkilöitä, joiden koulutustausta ei välttämättä ollut korkea. Mutta muun muassa työväenyhdistysten opintopiireistä hankittu elämänkokemus oli vahva. — He tiesivät, miten asiat ovat ja sanoivat sen selkeästi. Siinä olisi nykypoliitikoilla paljon oppimista. Almgrenia harmittaa nykypolitiikan sirpaleisuus. Entisaikoina kun valtuutetut tulivat kynnyksen yli saliin, jokainen tiesi, mitä oma ryhmä ja muut ryhmät olivat päättäneet. — Saliin ei menty siinä mielessä, että yritetään käännyttää joku. Kukaan ei kuvitellutkaan, että kun minä käytän kolmannen kerran saman puheenvuoron, niin varmasti joku muuttaa mielensä. Kesäkuussa aloittavia uusia valtuutettuja Almgren opastaa tutustumaan paitsi käsiteltäviin asioihin myös kuntalakiin. — Ei sitä ulkoa tarvitse opetella, mutta pääkohdat on osattava. Ja on osattava se, mitä valtuuston työskentelystä on sanottu. Almgrenin mielestä nykypoliitikot ei tunne riittävästi historiallista taustaa ja liikkuvat usein liian hatarilla perusteilla. Politiikasta Esko Almgren on sanonut sen, mitä sanottavaa on. Elämästä puhuttaessa tullaan lähelle hänen vakaumustaan, kristillistä uskoa, josta Almgren on kiitollinen. — Se on antanut minulle pohjan sille, miten täytyy ainakin pyrkiä oma elämä ja ihmisten väliset suhteet hoitamaan. Ettei käyttäisi sellaisia sanoja tai käyttäytyisi sillä tavalla, että saisi varta vasten jonkun ärsyyntymään. — Vaikeankin asian sanoa toiselle katsomalla suoraan silmiin. Eija Anttila Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/30/Is%C3%A4n%20opit%20veiv%C3%A4t%20Esko%20Almgrenin%20enn%C3%A4tykselliselle%20poliittiselle%20uralle/2017522190393/4