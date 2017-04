Uutinen

Etelä-Saimaa: Demarien vappujuhla on Marian aukiolla — puheen pitää Antti Lindtman Sosialidemokraateilla on perinteinen työväen vappu marsseineen Lappeenrannassa. Vappujuhlan paikka kuitenkin vaihtuu perinteisestä, joka on ollut pitkään Oleksi. Tänä vuonna juhla on Marian aukiolla. Demarien vappu alkaa aamupäivällä kunniakäynneillä sodissa kaatuneiden ja punavankien muistomerkeillä. Marssi järjestäytyy kauppatorilla ja lähtee liikkeelle kello 13.15. Kulkue etenee reittiä Kauppatori —Snellmaninkatu — Valtakatu — Kauppakatu — Kirkkopuisto Marian aukiolle, missä vappujuhla alkaa kello 13.30. Juhlapuheen pitää SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Jo muutaman vuoden vuoden perinteen tapaan Lappeenrannassa lauletaan juhlan päälle työväen lauluja ravintola Kolmessa lyhdyssä noin kello 14.30 alkaen. Antti Lindtman on demarien vappujuhlan puhuja myös Imatralla ja Joutsenossa. Imatralla vappumarssi järjestäytyy Kallenkujan ja Lappeentien risteyksessä ja lähtee kello 10.45 Koskenpartaalle, missä vappujuhla alkaa kello 10.45. Joutsenon marssi lähtee kello 11.15 Joutseno-talolta. Vappujuhla alkaa kello 11.30 Joutsenon torilla. Ruokolahdella demarien vappujuhla alkaa kello 11 Rasilan K-marketin pihassa. Puheen pitää kansanedustaja Suna Kymäläinen. Simpeleellä on vappujuhla ja Simpeleen työväentalon 100-vuotisjuhla kello 18 alkaen. Lue koko uutinen:

