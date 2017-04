Uutinen

Etelä-Saimaa: Attendolla jalka pikkukuntien sote-kiinteistöjen oven välissä, Terveystalo asemissa Lappeenrannassa Hoiva- ja terveyspalvelualan pörssiyhtiö Attendo varmistelee jo sote-uudistuksen jälkeisiä asemiaan Etelä-Karjalan kunnissa. Attendon tavoitteena on päästä perustamaan sote-keskuksia ensisijaisesti maalaiskuntiin, jos valinnanvapaus vuoden 2019 alusta astuu voimaan. — Olemme alustavasti kartoittaneet kuntia ja niiden toimitiloja ympäri Suomea. Toimitiloja tarvitaan jos ja kun sote-keskuksia perustetaan, kertoo Attendon viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Korkeaoja. Tilojen varmistuminen madaltaa kynnystä perustaa sote-keskus. — Olemme jo sopineetkin tilojen ostamisesta muun muassa Urjalassa ja Lopella. Useilla kunnilla on ollut huoli, mitä sen sote-kiinteistöille käy, onko tulevilla maakunnilla niille käyttöä vai ei. Korkeaoja myöntää, että pienillä paikkakunnilla kilpailua tuskin on paljon uudistuksen jälkeen. — Ruotsissakin alun jälkeen toimijoita on poistunut paljon. Terveyspalveluyritys Terveystalolla ei liiketoimintajohtaja Laura Rädyn mukaan ole sote-paniikkia. — Mutta tottakai olemme kiinnostuneita hyvistä paikoista. Jos valinnanvapaus etenee, ainakin Lappeenrantaan voisi sijoittua meidän sote-keskus, ja kaupunkikeskuksesta käsin voisi sitten rakentaa erilaisia toimipisteitä ympäristöönkin. Lemillä, Ruokolahdella ja Taipalsaarella ovet auki eri suuntiin Attendo on ollut yhteydessä muun muassa Lemin, Ruokolahden ja Taipalsaaren kuntiin. — Kiinnostuksen kohteena on ollut nyt Eksoten vuokraama hyvinvointiasema, joka on kunnan omistama kiinteistö. Avoimin mielin suhtaudutaan ja selvitetään sitäkin vaihtoehtoa, sanoo Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor. Stoor sanoo Lemin olevan tyytyväinen Eksoten palveluihin. — Ei tieten tahtoen haluta mitään lopettaa. Toki tässä joutuu punnitsemaan plussia ja miinuksia. Onneksi asialla ei ole vielä kiirettä. Stoor toteaa, että tuskin Lemille tulee kahta kilpailevaa sote-keskusta. Ruokolahden kunnanjohtaja Antti Pätilä sanoo, ettei Attendon kanssa käytyä keskustelua ole vielä viety sen pitemmälle. Taipalsaaren kunnanjohtaja Jari Willman kertoo Attendon esitelleen suunnitelmiaan ja palvelujaan. — Ymmärsin, että heitä kiinnostavat lähellä kaupunkiseutuja olevat kunnat. Eksoten kanssa nyt toistaiseksi mennään. Kieltämättä tilanne on nyt vähän sekava. Itkonen povaa pikkukuntiin pörssiyhtiön monopolia Pienissä kunnissa valinnanvapausuudistus saattaa tarkoittaa vain julkisen monopolin vaihtumista yksityiseksi monopoliksi. Näin arvioi Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen. — Attendo kartoittaa nyt koko Suomea ja pyrkii käynnistämään puolisensataa sote-keskusta syrjäisempiin kuntiin. Pörssiyhtiöllä on rahkeita järjestää alkuun siihen lääkäreitä ja hoitajia ja saada ihmisiä listautumaan asiakkaiksi vuodeksi. On selvää, että vuoden kuluttua siellä ei ole muita tuottajia kuin Attendo, kuvailee Itkonen. Itkonen arvelee Attendon ottavan seuraavassa aallossa uudet 60 kuntaa ja niin edelleen. — Heillä on sitten monopoliasema niissä kunnissa, ja Attendo toimisi verovaroilla. Itkosen mukaan sote-uudistuksen alulla on erittäin suuri merkitys jatkollekin. — Jos sote-keskuksia menee näille isoille yhtiöille, on ihan turha puhua, että jotkut paikalliset yritykset saisivat jotain. Ja joutuuko julkinen toimija sitten irtisanomaan henkilöstönsä, jos tilaa ei ole kaikille toimijoille. Lue koko uutinen:

