Etelä-Saimaa: Vapun tienoilla Lappeenrannassa avautuu uusia ravintoloita ja vanhat tuovat terassinsa ulos — ”Totesimme, että sunnuntai eli vappuaatto on nyt se pääpäivä” Lappeenrannan kahvikioskit ja terassit avaavat tänä viikonloppuna satoi tai paistoi. Keskustassa avautuu uusiakin ravintoloita. Perinteikkäällä laivaravintola Prinsessa Armaadalla ei siemailla virvokkeita vappujuhlissa. Laiva lipuu satamaan sään salliessa lauantaina oltuaan talven runkoremontissa Kanavansuun telakalla. — Laivan ravintola ei ole auki vielä vappuna, ja se on varma, Armaadan yrittäjä Juha Nalli sanoo. Vappuaattona Snellmaninkadulla aloittaa yökerho Bar&Club Rakuuna. Kuun vaihteessa Wilhunkulmaan avautuu Lähi-idän makuihin keskittyvä pikaruokaravintola Fafa’s. Vappuaatto on hyvä päivä uuden ravintolan avaamiseen, sanoo toimitusjohtaja Antti Raunio Rakuuna-yökerhon takana olevasta Night People Group Oy:stä. — Mietimme avaamista jo perjantaina tai lauantaina, mutta totesimme, että sunnuntai eli vappuaatto on nyt se pääpäivä. Uskon, että paikka kiinnostaa ihmisiä, koska Lappeenrannan yökerhoelämässä ei ole hetkeen tapahtunut mitään ihmeempää, Raunio sanoo. Viimeisetkin sataman kahvikioskit ja terassit aloittavat kesäkautensa vappuaatosta. — Tarkoitus oli avata jo viime viikolla, mutta sitten tulivat yöpakkaset. Kuluva viikko ollaan laitettu paikkoja myyntikuntoon ja vappuviikonloppuna avataan, kertoo Kasinoterassin ravintolapäällikkö Anu Nykänen Etelä-Karjalan osuuskaupasta (Eekoo). Sataman risteilykausi käynnistyy vasta vapun jälkeen. Sisävesilaiva Camilla aloittaa purjehduskautensa 12.5. ja Viipuriin seilaava matkustaja-alus Carelia 20.5. Lappeenrannan Linnoitusniemen kärkeen nousevan Hiekkalinnan rakentaminen alkaa maanantaina 15.5. Hiekkalinnan alueella talvehtivat veneet on siirrettävä pois 14.5. mennessä. Lue koko uutinen:

