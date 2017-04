Uutinen

Etelä-Saimaa: Sotaisasta historiasta vihreään tulevaisuuteen — katso viikon pääkuvat! Tämänkertaisista viikon pääkuvista ensimmäisessä on suomalaisia sotilaita Viipurin aseman raunioilla jatkosodan alkuvaiheessa. Viime viikon perjantaina julkaistu kuva on Etelä-Karjalan museon näyttelystä. Torstain kuvassa suunnataan katse jo tulevaisuuteen. Kuva on Voisalmen koululaisten bussiretkellä Lappeenrannan vihreisiin ympäristökohteisiin. Etelä-Saimaan toimittaja Helena Korpela ja valokuvaaja Marleena Liikkanen olivat osan matkaa bussin kyydissä. — Kuvasin irrallisen hiljaisen hetken kun tyttö katseli keskittyneesti ulos ikkunasta, Liikkanen kertoo. Viikon pääkuvat -sarjassa julkaisemme kuluneen viikon painetun Etelä-Saimaan niin sanotun premin pääkuvat lauantaisin verkossa. Lisäksi kerromme jonkin kuvan ottamistilanteesta. Lue koko uutinen:

