Uutinen

Etelä-Saimaa: Räntämyräkkä iski Etelä-Karjalaan: Tuuli kaatanut puita eri puolilla maakuntaa, Savitaipaleella oli sähkökatko Räntäinen myräkkä iski Etelä-Karjalaan lauantaina iltapäivällä. Räntäsateen lisäksi maakunnassa on puhaltanut navakka tuuli. Puuskissa yhdeksän metriä sekunnissa puhaltanut tuuli on kaatanut puita teiden, rakennusten ja sähkölinjojen päälle. Imatran Linnakoskenkadulla puu kaatui talon päälle kello 16.19. Pelastuslaitos raivasi puun pois. Lappeenrannan Nuijamaalla puu kaatui Marttilantielle kello 16.21. Pelastuslaitos raivasi puun pois. Taipalsaarella puu kaatui osittain tielle Savilahdentien ja Vitsaintien risteyksessä kello 16.41. Pelastuslaitos raivasi tämänkin puun pois. Lisäksi maakunnassa on ollut jonkin verran sähkökatkoja. Savitaipaleella ja Lemillä noin 250 Lappeenrannan Energian asiakasta oli ilman sähköä reilun tunnin ajan. Valtaosa Etelä-Karjalan sähkökatkoista on saatu korjattua. Luumäellä yli 500 Kymenlaakson Sähkön asiakasta on edelleen ilman sähköä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/29/R%C3%A4nt%C3%A4myr%C3%A4kk%C3%A4%20iski%20Etel%C3%A4-Karjalaan%3A%20Tuuli%20kaatanut%20puita%20eri%20puolilla%20maakuntaa%2C%20Savitaipaleella%20oli%20s%C3%A4hk%C3%B6katko/20171001/4