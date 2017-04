Uutinen

Etelä-Saimaa: PEPOn johto suli räntäsateessa, PKKU nousi voittoon toisella puoliajalla PEPO Lappeenranta on kahden ottelun jälkeen nollakerhossa jalkapallon kakkosessa.Sarja-avauksessaan rökäletappion Klubi 04:lle kärsinyt PEPO karkasi ensimmäisessä kotiottelussaan 2—0-johtoon Pallokerho Keski-Uusimaata vastaan.Molemmista maaleista räntäsateen piiskaamalla kentällä vastasi Aleksi Ikonen.Lilapaitojen johto kuitenkin suli toisella jaksolla, ja kaikki sarjapisteet lähtivät vieraiden matkaan lukemin 2—3 (2—0).PKKU nousi tasoihin pian tauon jälkeen. 1—2-kavennus merkittiin PEPOn omaksi maaliksi, 2—2-tasoituksesta vastasi Valtteri Homanen. Vieraiden voittomaalin viimeisteli Niko Haiko 87. minuutilla.Kakkosen lohko A:n kovin nippu on ensimmäisten otteluiden perusteella HJK:n reserviryhmä Klubi 04.Helsinkiläiset murskasivat ensiksi PEPOn 6—0 ja perjantaina FC Legirus Interin 7—0, joten Klubi 04:n maaliero on kahden ottelun jälkeen 13—0.Lappeenrannan toinen ryhmä Joutsenon Kultsu FC avaa kautensa maanantaina vierasottelulla FC KTP:tä vastaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/29/PEPOn%20johto%20suli%20r%C3%A4nt%C3%A4sateessa%2C%20PKKU%20nousi%20voittoon%20toisella%20puoliajalla/2017122198074/4