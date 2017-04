Uutinen

Etelä-Saimaa: PEPOn johto suli räntäsateessa, PKKU nousi voittoon toisella puoliajalla — katso kuvat Amiksen kentältä PEPO Lappeenranta on kahden ottelun jälkeen nollakerhossa jalkapallon kakkosessa. Sarja-avauksessaan rökäletappion Klubi 04:lle kärsinyt PEPO karkasi ensimmäisessä kotiottelussaan 2—0-johtoon Pallokerho Keski-Uusimaata vastaan. Molemmista maaleista räntäsateen piiskaamalla kentällä vastasi Aleksi Ikonen. Lilapaitojen johto kuitenkin suli toisella jaksolla, ja kaikki sarjapisteet lähtivät vieraiden matkaan lukemin 2—3 (2—0). PKKU nousi tasoihin pian tauon jälkeen. 1—2-kavennus merkittiin PEPOn omaksi maaliksi, 2—2-tasoituksesta vastasi Valtteri Homanen. Vieraiden voittomaalin viimeisteli Niko Haiko 87. minuutilla. Kakkosen lohko A:n kovin nippu on ensimmäisten otteluiden perusteella HJK:n reserviryhmä Klubi 04. Helsinkiläiset murskasivat ensiksi PEPOn 6—0 ja perjantaina FC Legirus Interin 7—0, joten Klubi 04:n maaliero on kahden ottelun jälkeen 13—0. Lappeenrannan toinen ryhmä Joutsenon Kultsu FC avaa kautensa maanantaina vierasottelulla FC KTP:tä vastaan. Lue koko uutinen:

