Etelä-Saimaa: Nyrkkeilyn SM-mitalisti Noora Heiskari haluaa harjoitella kovaa ja monipuolisesti — salilla ei isketä vain säkkiä ja pistehanskoja, vaan tehdään myös erilaista lihashuoltoa Joutsenon urheilukeskuksen kamppailusaliin ei viritetty tällä kertaa nyrkkeilykehää. Painimolskille levitettiin sen sijaan pilatesrullia. Nyrkkeilyn uunituoreelle SM-hopeamitalistille Noora Heiskarille sata vuotta vanha kehonhallintatekniikka ei ollut ennestään tuttua puuhaa. — Tämä on ihan ensimmäinen kerta pilatesta. En juurikaan tiedä siitä mitään, hän nauraa. Joutseno Boxing Clubin harjoituksissa on kokeiltu tänä keväänä eri lajeja. Aiemmin salilla oli käynyt joogavetäjä, nyt oli vuorossa pilates ja syvävenyttely. — Tällaisia lihashuollollisia juttuja, vaikka laji on aina vaihtunut, Heiskari kertoo. 27-vuotias Heiskari on myös lajinvaihtaja. Joutsenolainen aloitti kuntonyrkkeilyllä vuonna 2010, mutta siirtyi kilpanyrkkeilyyn jo noin puolen vuoden kuluttua. — Kuntonyrkkeily ei vain tuottanut minkäänlaisia haasteita. Se oli vähän tylsää, vaikka hyvä harrastus onkin. Aloittaessaan nyrkkeilyn Heiskari opiskeli Tampereella. Hän alkoi treenata työväen nyrkkeilijöiden salilla. Muutettuaan takaisin Joutsenoon alkoi yhteistyö nykyisen valmentajan Ville Mustosen kanssa. Ensimmäisen matsinsa Heiskari ehti otella salikisoissa Tampereella. Matkalle kehään mahtui mutkia. — Auton ovet menivät lukkoon, eikä niitä saatu auki. Salille ehdimme viime tingassa, ja minulla oli heti ensimmäinen matsi. Vastustajan piti olla myös ensikertainen. Ei hänellä nyrkkeilytaustaa ollutkaan, sen sijaan mittava kokemus taekwondosta. — Kilpailijana hän oli vähän minua kokeneempi, mutta ihan ok kokemus se oli. Hävisin pisteillä. Heiskarin palkintokaappi on kaunistunut tähän mennessä kahdella SM-mitalilla. Viime viikonloppuna hän sai hopeaa 64 kilon sarjassa. Aiemmin on tullut pronssia. Lisäksi viime vuodelta on TUL-pronssi. — Nyrkkeilyssä saa kyllä haastaa itsensä aika hyvin. Ei voi jämähtää paikoilleen, vaan koko ajan pitää kehittää itseään, jos haluaa voittaa matseja. — Pitää myös harjoitella kovaa, mutta tykkään siitä. Ja nyrkkeilyssä voi harjoitella myös monipuolisesti. Lue koko uutinen:

