Etelä-Saimaa: Märkää lunta sataa Etelä-Karjalaan, mutta sohjo ei jää vapunaatoksi maahan — "Se on sellainen ylipyyhkäisy" Lauantai-illan lumisade ei jää maahan, vaan vapunaatto alkaa lumettomissa merkeissä Etelä-Karjalassa, Ilmatieteenlaitoksen meteologi Erik Saarikalle arvioi. Suomen kaakkoisosissa tilanne on eri kuin lännessä, jossa puhaltaa pohjoinen tuuli. Kaakkois-Suomessa illan lumisateen perään puskee puhallus eteläkaakosta, joten sohjo pääsee sulamaan. Iltapäivällä alkava sade tulee ensin vetenä, mutta muuttuu märäksi lumeksi, ja myöhemmin jälleen vedeksi. Märkää lunta tulee valoisaan aikaan, joten ajokeli on huono, mutta ei välttämättä erittäin huono. — Se on sellainen ylipyyhkäisy, Saarikalle luonnehtii.

