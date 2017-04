Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Ainonkadun ravintola avautuu aikaisintaan syksyllä Lappeenrannan sataman ja keskustan elävöityessä kesään ravintolahanke Ainonkatu 35:ssä yhä etenee hitaasti. Jo vuosi sitten kiinteistön uudet venäläiset omistajat alkoivat kaavailla ravintolaa Neulasepänkadun ja Ainonkadun kulmaan. Ravintola avataan ilmeisesti aikaisintaan syksyllä. Kiinteistön omistajien asiamiehen Svetlana Kelan mukaan tarkka aikataulu kerrotaan myöhemmin. Kaupunginlahden maisemassa sijaitseva kiinteistö oli pitkään myymättä, kunnes se elokuussa 2015 meni kaupaksi. Rakennuksen omistavat venäläiset Galina Trofimova ja Arseny Trofimov. Vuosi sitten kesällä he hakivat Lappeenrannan rakennusvalvonnalta lupaa muuttaa asuinrakennus ravintolakiinteistöksi ja tehdä paikalle pieniä laajennuksia. Sisätiloihin on suunnitteilla 140 asiakaspaikkaa ja ulos 74 paikkaa. Rakennus on suuruudeltaan noin 500 neliötä. Neulasepänkadun kulmakiinteistö rakennettiin alun perin pappilaksi, joka toimi 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa. Venäjän konsulaattia siihen kaavailtiin 1990-luvulla. Lue koko uutinen:

