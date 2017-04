Uutinen

Etelä-Saimaa: Kahville kulttuurilaitokseen — Imatralla se on mahdollista Kahvilakulttuuri on ottanut isoja harppauksia Etelä-Karjalan kaupungeissa. Kehitys ei asiakkaiden säännöllisistä toiveista huolimatta ole silti edennyt kaupungin kulttuurilaitoksiin Lappeenrannassa. — Monen kaupungin pääkirjastossa on kahvila, ja se on koettu mukavaksi lisäksi toiminnalle, Lappeenrannan kirjastotoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry sanoo. Maakuntakirjastossa kahvittelu on tyssännyt investointirahan ja tilan puutteisiin vuosia. Museoissa asiakkaiden kahvihampaan kolotusta ja näyttelyiden ruotimista helpottavat Linnoituksen omat kahvilat. — Se on luontevaa alueen toimijoiden yhteistyötä, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä käytäntöön, intendentti Satu Ståhlberg toteaa. Kirjastot ja museot ovat yhä isompia tapahtumajärjestäjiä. Tapahtumilla on tarkoitus houkuttaa uusia kävijöitä ja koukuttaa heitä tulemaan ovesta uudestaan. Kirjastoissa oleskellaan nykyisin pitkiäkin aikoja, ja se edellyttää ympäristöltä viihtyisyyttä. — Kirjastoissa opiskellaan ja tehdään etätöitä yhä enemmän, joten pitää olla muitakin kuin kirjastopalveluita. Toimivalla kahvilalla on iso merkitys, se lisää kirjaston käytettävyyttä ja viihtyisyyttä, Imatran pääkirjaston johtaja Marja Huuhtanen kertoo. Imatran pääkirjasto on ollut kulttuuritalo Virrassa vuodesta 1986. Kirjaston lasiseinän takana on toiminut alusta asti ulkopuolisen yrittäjän pyörittämä kahvila. Vuokratulo menee kirjaston sijasta kaupungin kassaan, mutta kahvila on lisäarvo asiakkaille. Virran kahvila palvelee kulttuuritalon muitakin toimintoja museoista musiikkiopistoon ja konserttiyleisöön, ja on myös yksi tapahtumatila muiden joukossa. — Kahvila on yrittäjän aluetta, mutta se voi joskus olla paras paikka järjestää joku tapahtuma. Lue koko uutinen:

