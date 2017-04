Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaatuminen vei pariskunnan erilleen 70 aviovuoden jälkeen — vuoden päästä Aili sai houkuteltua Laurin jälleen saman katon alle Kaatumisesta se alkoi: Aili ja Lauri Paajasen väliaikainen asumusero. Silloin pariskunta asui kaksiossaan rauhallisessa, 1980-luvulla rakennetussa kerrostalojen täyttämässä kaupunginosassa Mikkelin Saksalassa. Oli pyhäaamu ja Lauri oli keittänyt kahvit. Aamukahvien jälkeen kävi niin onnettomasti, että Aili kupsahti kumoon. — Minä en meinannut jaksaa nostaa häntä ylös, Lauri muistelee. Pian sen jälkeen kun Lauri oli saanut vaimonsa autettua jaloilleen, käynnille tuli kotisairaanhoitaja, jolle Lauri kertoi tilanteen. — Haastoin hänelle, miten meille kävi. Ensin Aili kiidätettiin Mikkelin keskussairaalaan. Sen jälkeen alkoi muutaman kuukauden toipumisjakso Hirvensalmella, koska Mikkelissä ei ollut vuodepaikkoja. Tuohon aikaan Lauri vielä ajoi autoa, joten hän kävi katsomassa Ailia kahdesti viikossa. Kaatumisen jälkeen Ailin selkä ei ole ollut entisellään. Paajasten Lappeenrannassa asuva sairaanhoitajatytär järjesti Ailille paikan mikkeliläisestä palvelutalo Annakodista, Laurilaksi nimetyn D-rakennuksen kolmannesta kerroksesta. Lauri kertoo, että hän käveli Saksalan-kodista Ailia katsomaan. Kesällä hän ajoi polkupyörällä. — Yhtään päivää ei jäänyt vuoden aikana väliin. Olin täällä pari tuntia päivässä. Säännöllisistä vierailuista huolimatta kummallakin kävi tahollaan aika kovin pitkäksi ja yksinäiseksi. Niin tuppaa käymään, kun on pian 70 vuotta oltu naimisissa. Häitä tanssittiin aikoinaan Ailin kotona. — Olihan ne hurjat häät ne meidän häät. Neljän aikaan aamusella oli kuulemma haitarinsoittaja vielä tuvan katolla soittamassa. Eihän avioparin ole tarkoitettu erillään asua. Niinpä Aili rupesi houkuttelemaan Lauria luokseen Annakotiin. Miehellä kun ei ollut Saksalassa enää edes ruoanlaittajaa. — Eikä siinä ollut paljon houkuttelemista, Aili arvioi. Pian Annakodista vapautuikin pariskunnalle sopiva kaksio samasta kerroksesta käytävän toisesta päästä. Laurila-rakennus sai Laurin, aivan kuten Ailikin. Saksalan asunto pantiin myyntiin ja kaupat syntyivät melkein saman tien. — Lapset sitten tekivät meidän muuton. Hyö ovat pitäneet meistä hirveän hyvän huolen, Lauri kehuu. Paajasilla on kaksi tytärtä ja kolme poikaa sekä pitkä liuta lapsenlapsia ja lapsenlapsenlapsia. Kukaan heistä ei asu Mikkelissä, mutta jälkipolvi käy muilta paikkakunnilta vierailulla usein. — Ei ihan joka viikko, mutta varmasti kahden viikon välein. Aina joku kerkee, sanoo Aili. Tytär myi turhat tavarat Jo ennen muuttoa Saksalaan Aili ja Lauri olivat karsineet maallista omaisuuttaan kahdeksan huoneen omakotitalosta Lähemäellä. — Meidän nuorempi tyttö oli niin etevä, että myi puhelimella tavaraa. Eivät menneet ihan hukkaan. Olihan siinä tavaraa, Aili tuumaa. Siihen urakkaan verrattuna Annakotiin siirtyminen oli pikkujuttu. Ihan kaikesta vanhasta tavarasta ei tietenkään ole luovuttu. Vanha seinäkello raksuttaa nyt kaksiossa Laurilassa. Kirjoituspöydällä makaa radion lisäksi sanomalehtiä. Ruukkubegonia ja tulppaanit ovat lasten tuomia, sillä Lauri on juhlinut hiljattain 89-vuotissyntymäpäiväänsä. Aili viettää omiaan heinäkuussa. Seinillä roikkuu myös useita Ailin kangaspuilla tekemiä ryijyjä ja muita kudoksia. — Olen maatalon tyttöjä, omistettiin siellä kangaspuut, Aili kertoo. Lauri puolestaan on maatalon poikia. Eipä siis ihme, että pari tapasi toisensa ensimmäistä kertaa 16-vuotiaina heinätalkoissa Ailin kotona. Se oli vuonna 1944. — Sota-aikaa, Aili huomauttaa. — Minä en ole armeijata käynyt ensinkään, kertoo puolestaan Lauri. Syy siihen on, ironista kyllä, lapsuuden sotaleikit. Koulusta oli meneillään pääsiäisloma, ja 8-vuotias Lauri rupesi tekemään katajasta jännepyssyä. — Katajassa kun on kovat oksat, niin havupiilu luiskahti oksasta ja tapas tähän polveen. Siitä ku se otti ärräänsä, Lauri näyttää paljasta kinttuaan. Sairaalareissuhan siitä tuli, joka venyi vuoden mittaiseksi. Myöhemmin jalkavamma antoi vapautuksen armeijasta. Vaan vielä 89-vuotiaanakin Lauri heittää 5—6 kilometrin lenkin kävelysauvoilla. — Siellähän se juoksoo joka aamu toista tuntia, kommentoi Aili, joka tarvitsee selkänsä vuoksi rollaattorin tukea liikkumiseen. Löysä jumppa ei innosta Iltasella Paajaset katsovat mielellään televisiota nukkuma-aikaan eli kello yhdeksään saakka, mutta palvelutalosta löytyy myös muuta ajanvietettä. — Täällä käy mieslaulaja kerran viikossa. Oikein hyvä-ääninen, kehuu Aili. Pariskunta toivoo, että kumpikaan ei joutuisi petipotilaaksi, vaan omatoimisuus säilyisi loppuun saakka. Koska Paajaset eivät ole niin sanotun tehostetun palveluasumisen piirissä, he saavat mennä miten lystäävät. Aili tosin ei lumien aikaan rollaattorinsa kanssa ulkoile, mutta vierailee ahkerasti talon yhteisissä tiloissa. Se on mielekkäämpää puuhaa kuin fysioterapeutin järjestämät tuokiot. — Liian löysee, Aili toteaa ykskantaan. — Jumppaahan se on olevinaan, mutta minä en siitä välittänyt, myötäilee Lauri. — Jos vähän ojentaa kättä ja vähän jalkaa, niin tuntuu että on turhaa, Aili jatkaa. Löytyypä talon pohjakerroksesta kuntosalikin, jota kohtaan Laurilla on mielenkiintoa. Vielä tähän mennessä hän ei ole sitä ehtinyt kunnolla testaamaan. Miehen pitää syödä Annakotiin muuttaessaan Aili kulki vielä pyörätuolilla hoitajien avustamana. Sittemmin kunto on taas kohentunut, vaikka selkä vielä vaivaakin. Ailin mukaan oma sitkeys on avainasemassa. — Ei se oo niin mukavaa istua. Ihmettelivät, kun aloin vessassakin käydä ite, vaikka ensistään oli aina auttaja. Paajasten rutiineihin kuuluvat Laurin aamulenkin lisäksi säännölliset ruoka- ja kahviajat, jotka hoituvat talon puolesta. Omassa kaksiossa on hella, mutta sille ei juuri ole käyttöä. Tänään lounaaksi on kaalikääryleitä. Kun ruoka tuodaan pöytään, Aili vaihtaa annokset keskenään, koska Laurin annos näyttää taas kerran pienemmältä. Näin käy kuulemma usein. — Hää tyrkkää silloin aina miulle lautasensa, Lauri selittää. Pitäähän sitä miehen syödä. Nyt, kun pariskunta on taas saman katon alla, elämä hymyilee Paajasille. — Näin hyvin ei oo asuttu milloinkaan, kun asutaan nyt, kommentoi Lauri. — Ei ollut valmiina ruoka ja kahvi, siivoukset, pyykit ja kaikki. Loistokoti, Aili, nauraa.

