Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalalla ei ole omaa ministeriä, vaikka vaalipiiri suorastaan kuhisee heitä Etelä-Karjalan ainoa ministeri on nykyisin maakunnan mies ainoastaan epävirallisesti, sillä ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) muutti kirjansa Ruokolahdelta Helsinkiin. Kaakkois-Suomen vaalipiirillä on suhteessa paljon ministereitä, kun se sai tällä viikolla kaksi uutta ministeriä: maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.). Heidän lisäksi vaalipiiristä on myös kouvolalainen työministeri Jari Lindström. Etelä-Karjalan kohdalla on kuitenkin ministerin mentävä aukko. Kysyimme eteläkarjalaisilta kansanedustajilta, pitääkö maakunnassa olla huolissaan maakunnan asioiden ajamisesta, kun sillä ei ole omaa ministeriä. Jani Mäkelä (ps.) — Eteläkarjalaisten ei kannata olla huolissaan, sillä kansanedustajat saavat vietyä asioita eteenpäin omissa ryhmissään ja valiokunnissa. Ministerin alueellisuus ja sukupuoli nousevat keskusteluun aina ajoittain. Itse ajattelen kuitenkin niin, että puolueet nimeävät ministereiksi päteviksi katsomansa ihmiset. — Ministerin merkitystä hieman yliarvioidaan esimerkiksi isojen tiehankkeiden läpiviemisessä. Hän joutuu aina miettimään koko valtakunnan etua, ja kotiinpäin vetämisiä katsotaan karsaasti. Toinen asia on se, että esimerkiksi uusia tiehankkeita ei ole kovinkaan realistista odottaa ainakaan nykyiseltä eduskunnalta, sillä ne on jo lyöty lukkoon, eikä rahaa uusiin ole. Suna Kymäläinen (sd.) — Olisi tietenkin ideaali tilanne, että meillä olisi oma ministeri, mutta kun vaalipiirissä on asiansaosaavat ministerit, kuten eteläsavolaiset Leppä ja Häkkänen, se on varmasti eduksi myös Etelä-Karjalalle. Eikä Kimmo Tiilikaisenkaan ymmärrys alueen asioista ole vähentynyt, vaikka hän Helsingissä nykyisin asuukin. — Eteläkarjalaisten edunvalvonnalla on kova työ saada jo päätetyt hankkeet maaliin. Valtakunnan tasolta katsottuna menee varmaankin niin, että ne maakunnat, jotka ovat saaneet investointirahoja, eivät ole ensimmäisinä saamassa seuraavassa jaossa lisää investointeja. Ari Torniainen (kesk.) — Ei tarvitse olla huolissaan, vaikka harmihan se tietysti on, ettei meillä ihan omaa ministeriä olekaan. Asiat menevät kuitenkin täysillä eteenpäin. — Kimmo Tiilikainen tietää ja hoitaa maakunnan asioita yhtä hyvin kuin ennenkin, ja yhdessä vaalipiirin uusien ministerien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, sillä Leppä ja Häkkänen tuntevat myös Etelä-Karjalan asiat hyvin. Jukka Kopra (kok.) — Vaikka maakunnalla olisikin hyvä olla oma ministeri, ei silti tarvitse olla huolissaan. Jatkossa kuitenkin tähdätään siihen, että myös meiltä olisi oma ministeri. — Meillä on Etelä-Karjalassa, vaikka itse sanonkin, tällä hetkellä vahva edunvalvontapohja. Meillä on kolme hallituspuolueen kansanedustajaa, joista kaksi on jo toisella kaudella. Itse olen eduskuntaryhmämme puheenjohtajistossa ja ministeriryhmän täysvaltainen jäsen, mikä tarkoittaa, että asiat menevät eteenpäin tätäkin kautta. — Oma ministeri voi kuitenkin aina nopeuttaa ja helpottaa nostamista asioiden esille nostamista. Tosin ministereiden pitää olla hyvin tasapuolisia ja ajatella koko valtakuntaa. Monesti on nähty, että jos ministeri on liikaa maakunnan mies, siitä ei tuppaa kovin hyvää seuraamaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/29/Etel%C3%A4-Karjalalla%20ei%20ole%20omaa%20ministeri%C3%A4%2C%20vaikka%20vaalipiiri%20suorastaan%20kuhisee%20heit%C3%A4/2017122191352/4