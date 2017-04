Uutinen

Etelä-Saimaa: Antti Häkkänen ottaa oikeuskanslerin nimitysvalmistelun haltuunsa — Iso kysymys, mutta siinä ei ole poikkeavaa dramatiikkaa, sanoo Häkkänen Tuleva oikeusministeri, kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.) aikoo ottaa haltuunsa oikeuskanslerin nimitysasian valmistelun. Häkkänen sanoo, että mitään ministeriöesitystä ei ole olemassa, vaan hän ottaa pöydälleen koko nimityksen. — Kun tämä nyt ajoittui näin ministerivaihdoksen yhteyteen ja tulee minun esittelyvastuulleni, valmistelen asian itse ja teen esityksen valtioneuvostolle niin, että hallituspuolueet voivat tehdä asiasta yhteisen päätöksen, sanoo Häkkänen. — Presidentti sitten vahvistaa esityksen tai ei vahvista. Jos ei vahvista, presidentti nimittää itse oikeuskanslerin. Oikeuskanslerin nimitys meni uuteen asetelmaan, kun ministeriön kaavailema esitys professori Veli-Pekka Viljasen nimityksestä ei edennytkään. Julkisuudessa olleiden spekulointien mukaan oikeuskansleriksi olisi tulossa oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti. Häkkänen itse vannoo ministerivalan tulevana perjantaina. Tämän jälkeen hän ottaa oikeuskanslerinimityksen omaan käsittelyynsä. Häkkänen ei ota kantaa viime päivien keskusteluun eikä varsinkaan nimiin. Hän arvioi tilannetta toteamalla, että "asiassa ei ole mitään poikkeavaa dramatiikkaa". — Kyse on kuitenkin todella tärkeästä valinnasta. Oikeuskanslerin on merkittävä toimija ja hänellä on keskeinen rooli ylimmässä juristitehtävässä poliittisessa maailmassa. Häkkänen kohtaa nimitysasian tuoreena ministerinä, mutta asiakokonaisuus ei ole hänelle vieras. — Mukana on kovia hakijoita, ja esitystä on harkittava tarkoin. Tunnen hakijat, varsinkin kärkipään hakijat, sekä asioiden taustat. Häkkänen arvioi nimityskeskustelua lauantaina Mikkelissä Kaakkois-Suomen kokoomuspiirin piirikokouksessa. Tuleva ministeri luonnehtii hallituksen ilmapiiriä nyt puoliväliriihen jälkeen "hyväksi ja luottavaiseksi", mutta muistuttaa, että hallituksen työ on vielä kesken. — Hallitus on tehnyt toimistaan valtaosan oikein, mutta nyt ollaan vasta puolivälissä. Velka kasvaa edelleen, eikä työllisyysaste tyydytä. — Velkatavoite edellyttää lisäpäätöksiä. Talous on keskeinen. Jos työllisyysaste saadaan paremmaksi, lisäsäästöjä ei tarvita.

