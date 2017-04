Uutinen

Etelä-Saimaa: Wirman toimitusjohtajasta kaupungin senior advisor Elinkeinoyhtiö Wirma Lappeenranta Oy:n toimitusjohtaja Markus Lankisesta tulee johtava asiantuntija (senior advisor) kaupungin konsernihallintoon. Lankinen työskentelee suoraan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan alaisuudessa ja vastaa kaupungin strategian ja kärkihankkeiden valmistelusta sekä niiden ohjauksesta. Lankinen toimii asiantuntijatehtävänsä ohella myös Wirman toimitusjohtajana, koska yhtiöön jää muun muassa keskeneräistä projektitoimintaa. Wirma sulautettiin vuoden alussa osaksi Lappeenrannan kaupungin perusorganisaatiota, ja yhtiön henkilöstö siirtyi kaupungin palvelukseen entisillä palkoilla ja työehdoilla. Lankisen kohdalla pitää kuitenkin tehdä erillinen hallintopäätös, koska hän ei ole tehtävänsä hallintoluonteen vuoksi työntekijä vaan toimielin. Lankisen osoittaminen uuteen pestiin on kaupunginhallituksen hallinto- ja henkilöstöjaostossa ensi tiistaina. Myös Lankinen siirtyy uuteen työhönsä entisellä palkalla, joka on noin 7 500 euroa kuuukaudessa. Koska Lankinen on myös oman toimensa ohella Wirman toimitusjohtaja, palkkakulut jakaantuvat kaupungin ja Wirman kesken. Siirtymävaiheessa kaupunki maksaa kustannuksista 90 prosenttia ja Wirma kymmenen prosenttia. Päivitetty 15.06: Korjattu senior advisorin oikeinkirjoitus. Lue koko uutinen:

