Etelä-Saimaa: Uutisanalyysi: Lappeenranta on liian pieni Finnkinolle Finnkino on Suomen johtava elokuvateatteriketju. Se myy 70 prosenttia kaikista elokuvalipuista maassa. Lappeenrannassa Finnkinon osuus katsojista oli 60 prosenttia vuonna 2016. Nyt se on sata. Aihetta henkselien paukutteluun ei silti ole. Finnkino toimii Lappeenrannassa kalliissa vuokratiloissa, ja sillä on pitkä vuokrasopimus. Ketjun neljässä salissa kävi 90 000 katsojaa vuonna 2016, kun määrä koko kaupungissa oli 150 000. Yksi lippu maksaa 10 euroa, ja jokaisesta menee 50 prosenttia elokuvan levittäjälle. Karkkia on myytävä paljon, jotta pörssiyhtiön osakas on tyytyväinen tuottoon. Yritysoston myötä Finnkinolle tuli kaksi salia lisää ja näiden henkilöstökin vanhoina työntekijöinä. Nuijamies ja Kino-Aula ovat perinteikkäitä elokuvateattereita, ja moni lappeenrantalainen käy leffassa vain niissä. Teatterit ovat lisäksi kaavamuutoksen ja kiinteistökehittäjän kourissa. Niiden jatkojalostus on auki, mutta edellyttää joka tapauksessa tuntuvaa peruskorjausta, joten vuokra nousee varmasti. Lue koko uutinen:

