Etelä-Saimaa: Uudet K-marketit kasvattivat K-ryhmän ruokakauppaa Etelä-Karjalassa Keskon aluejohtaja Jari Kuosmanen on varsin tyytyväinen vähittäiskaupan myyntilukuihin Etelä-Karjalassa tammi—maaliskuussa. Päivittäistavarakaupan myynti oli 33,5 miljoonaa euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan 14,4 miljoonaa euroa. Päivittäistavarassa kasvua oli 25,5 prosenttia, ja rakentamisessa ja talotekniikassa peräti 46,1 prosenttia vuoden takaiseen. — Kokonaiskasvu prosenteissa oli 31. Kasvun taustalla oli suureksi osaksi Onnisen ja Suomen Lähikaupan osto, Kuosmanen sanoo. Etelä-Karjalassa on muutettu K-marketeiksi 18 Suomen Lähikaupalta ostettua Siwaa ja Valintataloa. Kuosmasen mukaan niiden vaikutus päivittäistavaran myynnissä oli noin 17 prosenttia. Muutenkin kauppapaikkaverkosto laajeni viime kevääseen verrattuna. Uudistunut K-Supermarket Rakuuna avautui Lappeenrannan torin laidalla loppuvuodesta, ja Savitaipaleella aloitti K-market entisen M-kaupan tilalla. — Ne lisäsivät osaltaan myyntiä. K-marketeiksi muutetut kaupat ovat toistaiseksi ketjuvetoisia. Se tarkoittaa, että ketjuohjauksessa niiden tuotevalikoima on jokseenkin samanlainen joka paikassa. Niinpä K-marketista ei enää saa esimerkiksi lähileipomon tuoretta leipää. Keskon aluejohtaja Kuosmasen mukaan tähän tulee parannus, kun K-markettien kauppiasrekrytointi saadaan tehtyä. Hän sanoo, että ensi vuoden loppuun mennessä kaikki K-kaupat muuttuvat kauppiasvetoisiksi. — Kun kauppias astuu remmiin, hän voi ottaa paikallisia lähituotteita myyntiin asiakkaiden toiveiden mukaan niin paljon kuin haluaa. Kuosmasen mielestä siirtymäkauden aikana ketjuohjaus helpottaa kokonaisuutta, vaikka se saattaa yksittäisessä kaupassa tuntua huononnukselta. Lue koko uutinen:

