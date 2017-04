Uutinen

Etelä-Saimaa: Utissa vallien puut kaadettiin lentoturvallisuuden parantamiseksi Utin valleina tunnetulta Redutin alueelta Utissa on kaadettu talven aikana puustoa pois. Metsähallitus harvensi puustoa Finnavian toiveesta Utin lentokentän näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Finnavia toimitti Metsähallitukselle tarkan kartan siitä, missä kohtaa lentosektoria on liian pitkiä puita. — Poistimme puut omalta alueeltamme. Aikaisemmin puita on jo harvennettu muiden maanomistajien alueelta lentokentän läheisyydessä, Metsähallituksen luontopalveluiden suunnittelija Helena Lunden kertoo. Samalla Metsähallitus myös raivasi yksittäisiä puita Utin linnakkeen ympäristöstä Museoviraston pyynnöstä. — Linnakkeen ympäristössä ei voi operoida kysymättä Museovirastolta lupaa. Samalla he pyysivät meitä poistamaan linnakkeesta puita, jotka voisivat tehdä paikalla tuhoa kaatuessaan. Utin vallit on Lundenin mukaan tarkoitus pitää vastaisuudessa puuttomina lentoturvallisuuden varmistamiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/28/Utissa%20vallien%20puut%20kaadettiin%20lentoturvallisuuden%20parantamiseksi/2017522190937/4