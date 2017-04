Uutinen

Etelä-Saimaa: Tulli kiristi junaliikenteen valvontaa: Suuri osa tavarajunista kulkee nyt röntgenin läpi Vainikkalassa Tulli on ottanut junaröngtenlaitteen käyttöön Vainikkalan rajanylityspaikalla. Huhtikuun alusta lähtien tavarajunat on läpivalaistu junaröntgenillä salakuljetusyritysten ja muiden laittomuuksien paljastamiseksi. Tähän mennessä laitteella on läpivalaistu yli 20 000 vaunua. Tullin mukaan tavarajunissa on mahdollista salakuljettaa aivan samoja tavaroita ja aineita kuin muillakin liikennevälineillä. Kyydissä voi kulkea alkoholia, savukkeita, huumausaineita tai lähes mitä tahansa muutakin. — Kuljetusmuoto ei rajoita sitä, mitä voidaan kuljettaa, sanoo valvontajohtaja Mikko Grönberg. Tulli on tehnyt tähän mennessä joitakin tarkastuksia tavarajuniin läpivalaisukuvien perusteella. Tarkastuksissa ei ole paljastunut ensimmäisten viikkojen aikana merkittäviä laittomuuksia. Itärajan raideliikennettä ei ole valvottu junaröntgenillä aiemmin millään rajanylityspaikalla Suomessa. Grönbergin mukaan läpivalaisulaite tehostaa oleellisesti tavarajunien valvontaa Vainikkalassa. Esimerkiksi vaarallista ainetta sisältämän säiliön tarkastaminen ilman sitä on hankalaa. Sellaisia voi olla yhdessä junassa useita kymmeniä. — Säiliöiden manuaalinen tarkastaminen ei ole kauhean järkevää eikä turvallista, Grönberg sanoo. Vainikkalassa ei läpivalaista matkustajajunia junaröntgenillä, eivätkä ne kulje laitteen läpi. Junaröntgen ei kuvaa myöskään tavarajunien vetureita, sillä säteilyn vuoksi laitteella ei läpivalaista mitään sellaista, jossa on kyydissä ihmisiä. Vainikkalan kautta kulkee 45 prosenttia Suomen ja Venäjän välisistä rautatierahtiyksiköistä. Viime vuonna rajan ylitti siellä raiteita pitkin yli 230 000 tavaravaunua ja 30 000 konttia. Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

