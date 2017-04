Uutinen

Etelä-Saimaa: Starbox-bloggaajilta leivonnaisia vappupöytään: pinkit palat, ananas-keikauskakku ja vadelma-sitruunajuustokakku Starboxin bloggaajat ovat tällä viikolla innostuneet erityisesti leipomaan. Katariina Hostikka kertoo tekevänsä lastensa syntymä- ja nimipäiville lähes aina mokkapaloja. Oman merkkipäivänsä juhlapöytään hän kuitenkin halusi jotain vaaleanpunaista. Tuloksena olivat pinkit palat. Willa Sarkko-blogin pitäjä muutti klassisen ananas-keikauskakun kranssimaiseksi leipomalla sen rengasvuokaan. Tämä versio on myös gluteeniton. Kevätkään ei oikein tunnu saapuneen, mutta Herkuttelijat-blogin Hertta Pauliina Puumalainen julistaa jo kakkunsa maistuvan kesältä. Reseptin mukaisesta vadelma-sitruunajuustokakusta riittää noin kymmenelle hengelle. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/28/Starbox-bloggaajilta%20leivonnaisia%20vappup%C3%B6yt%C3%A4%C3%A4n%3A%20pinkit%20palat%2C%20ananas-keikauskakku%20ja%20vadelma-sitruunajuustokakku/2017522191608/4