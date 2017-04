Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistui 52 opiskelijaa — katso lista Saimaan ammattikorkeakoulusta on huhtikuussa valmistunut 52 opiskelijaa. Liiketalous, Lappeenranta Tradenomi (AMK), Degree Programme in International Business: Kuznetsova Daria, Venäjä; Kuznetsova Sofiia, Venäjä; Lozhkina Alina, Venäjä. Tradenomi (AMK), Liiketalouden koulutusohjelma: Anttila Laura, Lappeenranta; Kaijansinkko Tiia, Lappeenranta; Menna Teemu, Lappeenranta; Sairanen Jenna, Lappeenranta. Tradenomi (ylempi AMK), Master’s Degree Programme in International Business Management: Issakainen Susanna, Vantaa. Tekniikka, Lappeenranta Insinööri (AMK), Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma: Iljo Timo, Taipalsaari; Mustikkamaa Jere, Kouvola. Rakennustekniikan koulutusohjelma: Ahtiainen Olli, Lappeenranta; Ikonen Kimmo, Joensuu; Leevilä Antti, Turku; Leppäniemi Nico, Lappeenranta; Melkko Sakari, Lappeenranta; Pekkanen Joni, Lahti; Tokkola Juho, Lappeenranta; Zalata Ekaterina, Venäjä. Insinööri (ylempi AMK), Rakentamisen koulutusohjelma: John Ville, Lappeenranta; Laitinen Anna, Helsinki. Sosiaali- ja teveysala, Lappeenranta Ensihoitaja (AMK): Lempiäinen Noora, Lappeenranta; Pylkki Timo, Lappeenranta; Rinne Erika, Järvenpää. Sairaanhoitaja (AMK): Haverinen Matti, Lappeenranta; Immonen Päivi, Lappeenranta; Juga Tuija, Rautjärvi; Kuorttinen Sarianna, Lappeenranta; Montonen Anna, Lappeenranta; Perhiö Minja, Lappeenranta; Rechardt Antti, Joensuu; Sorjonen Niina, Lappeenranta; Terävä Satu; Lappeenranta; Torvi Eveliina, Lappeenranta. Sosionomi (AMK): Hiltunen Carita, Kouvola; Suutari-Valtonen Annu, Lappeenranta; Tuovinen Kati, Lappeenranta. Terveydenhoitaja (AMK): Kakkola Sanna, Lappeenranta; Karppanen Kati, Kitee; Peippo Laura, Rautjärvi; Suni Hanna, Lappeenranta; Talvala Milla, Lappeenranta. Ensihoitaja (ylempi AMK): Van Riel Janneke, Lappeenranta. Fysioterapeutti (ylempi AMK): Kangas Katja, Kouvola. Sairaanhoitaja (ylempi AMK): Miettinen Sari, Imatra; Suurkaulio Johanna, Lappeenranta. Terveydenhoitaja (ylempi AMK): Purosalmi Pinja, Imatra. Hotelli- ja ravintola-ala, Imatra Restonomi (AMK), Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management: Razvozova Ksenia, Venäjä. Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma: Ihonen Mira, Helsinki; Martikainen Essi, Helsinki; Mattila Vilma, Lappeenranta; Ovaska Sami, Taipalsaari. Kuvataide, Imatra Kuvataiteilija (ylempi AMK): Heikkinen Jaakko, Liminka. Lue koko uutinen:

