Etelä-Saimaa: Rautjärvellä otetaan tänä iltana hommat omiin käsiin — Simpeleen asemalle johtavaa tietä ja ratapihaa kunnostetaan talkoilla Rautjärvellä on kyllästytty Simpeleen asemalle menevän tien ja aseman parkkipaikan surkeaan kuntoon. Hiekkapinta on muhkurainen ja kuoppainen. ELY-keskus, jolle alueen kunnossapito kuuluu, ei ole tehnyt kesäkunnostustöitä alueella moneen vuoteen. — Talviaurauksen ja kunnossapidon ovat hoitaneet, mutta tänäkään vuonna ELY:llä ei ole suunnitelmia kesäkunnostuksen tekemiseksi. Tietä on kuin ajaa, on kuin menisi hyppyreistä, kuvailee Liisa Terävä, joka toimii Rautjärven kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Niinpä Terävä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka sekä paikalliset taksiautoilijat ideoivat kunnostustalkoot. — Sehän on tulevaisuutta, että tehdään itse ja otetaan kunnan elinvoimaisuus omiin käsiin. Tänä iltana paikalle tulee trakoreineen talkoomies ja tuo mursketta, jonka talkoolaiset levittävät. — Katsotaan, mitä kahdella kuormalla saa tehtyä, sanoo Terävä. Hän kutsuu mukaan talkoisiin kaikki kynnelle kykenevät kuntalaiset. Kunnostustöihin on kysytty lupa ELY:ltä. Murskeen ovat maksaneet paikalliset yrittäjät. Valtuustoryhmistä talkoissa mukana ovat Longan mukaan keskusta, sosialidemokraatit ja perussuomalaiset. Talkoot käynnistyvät tänä iltana kello 16 Simpeleen aseman pihamaalla. Lue koko uutinen:

