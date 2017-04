Uutinen

Etelä-Saimaa: Motocross vie ruokolahtelaista Matias Vesterisen maailmankansalaiseksi Ruokolahtelaisen Matias Vesterisen, 14, kesä kuluu ja suuri osa päättyneestä talvesta kului piikkipyörän selässä. Ei kaduilla ja toreilla rälläten, vaan suljetuilla radoilla harjoitelleen ja motocrossissa kilpaillen. Vesterinen ajaa alkaneella kaudella 125-kuutioisten EM-sarjaa motocrossissa, ja siinä sivussa muutamia kisoja myös Suomessa. Hollannissa ja Saksassa. Vesterinen on toista vuotta mukana KTM Diga Racingin tiimissä. Kyse on yksi kovimmista nuorten motocross-tiimeistä. Pyörävalmistaja KTM:n satelliittitiimin pääpaikka on Belgiassa. Vesterinen vaihtoi täksi kaudeksi EMX85-luokasta porrasta ylemmäksi EMX125-luokkaan. Pyörän koko ja teho kasvoivat. Vesterinen sanoo, ettei luokan vaihtuminen ole kovin paljoa muuttanut hänen tapaansa ajaa. — Totta kai painavampi ja tehokkaampi pyörä asettavat joitakin uusia haasteita. Tämän viikonlopun aikana Vesterinen kilpailee kuitenkin Suomessa ja Sipoossa. Sen jälkeen tie vie taas Keski-Eurooppaan. Lue koko uutinen:

