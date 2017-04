Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta haluaa upseerikerholle turvatun tulevaisuuden, neuvottelee ostamisesta Moni taho on huolestunut Lappeenrannan Rakuunamäellä sijaitsevan upseerikerhon tulevaisuudesta. Maasotakoulu luopuu Rakuunamäellä käytössään olevista rakennuksia ja siirtää kaiken toimintansa Leirikentän alueelle lentokentän reunaan. Senaatti-kiinteistöt myy pois ne kiinteistöt, joille ei ole käyttöä. Lappeenrannan kaupungin intressinä on, että upseerikerho säilyy tulevaisuudessakin nykyisenlaisessa käytössä. Kaupunki neuvottelee Senaatti-kiinteistön kanssa upseerikerhon mahdollisesta ostamisesta. Neuvottelut ovat vielä kesken ja monet yksityiskohdat avoinna. Neuvotteluihin osallistunut kaupunginsihteeri Juha Willberg korostaa, että kaupunki ei halua jäädä upseerikerhon lopulliseksi omistajaksi. — Kaupunki on mukana kauppaneuvotteluissa. Kaupungin rooli on toimia avustajana ja välikätenä. Jos kaupat syntyvät, tarkoitus on perustaa kiinteistöyhtiö ja hakea sille osakkaita. Talo on suojelurakennus, ja siellä on erittäin arvokas irtaimisto. Lue koko uutinen:

