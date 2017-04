Uutinen

Etelä-Saimaa: Kannattaa koota taas rojua peräkärryyn — kotitalousjätteillä on ilmainen vastaanotto toukokuussa Etelä-Karjalan Jätehuolto ottaa toukokuussa vastaan kotitalousjätettä ilman maksua miehitetyillä Hyödyksi-asemilla ja Joutsenon Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. Vastaava maksuton kampanja viime vuonna oli menestys. — Saimme siitä paljon myönteistä palautetta, joten päätimme jatkaa käytäntöä tänäkin vuonna hieman lyhennetysti, Etelä-Karjalan Jätehuollon toimitusjohtaja Mika Suomalainen kertoo tiedotteessa. Viime vuonna maksutonta vastaanottoa oli viisi kuukautta. Varsinkin sen loppupäivinä elokuussa jäteasemilla oli valtava ruuhka, joten nyt kannattaa toimia ajoissa. Tänä vuonna tarjous on toukokuussa ja uudelleen syyskuussa. Veloitukseton vastaanotto koskee kotitalouksilta tulevia pieneriä, eli henkilöauton peräkärrykuormia ja pakettiautollisia. Jätehuoltoyhtiön tiedotteen mukaan vastaanotettavat jätteet ovat esimerkiksi rakennus- ja purkujätettä tai käyttökelvottomia huonekaluja sekä aina maksutta vastaanotettavia kotitalouksien vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja puutarhajätteitä. Asbestijätettä maksuton kampanja ei koske. Hyödyksi-asemia on kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa. Niiden aukioloajat löytyvät huhtikuun lopussa kotitalouksiin jaetusta Hyödyksi-asiakaslehdestä sekä jätehuoltoyhtiön verkkosivuilta. Kukkuroinmäen käsittelykeskus palvelee maanantaista perjantaihin klo 7—20, aattopäivinä kello 7—18.

