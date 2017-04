Uutinen

Etelä-Saimaa: Jäät estävät kameran asennuksen – Norppaliven käynnistyminen viivästyy ainakin viikolla WWF:n Norppaliven aloitusajankohta venyy tänä vuonna ainakin viikolla. Alkujaan saimaannorppien elämää luodolla kuvaava kamera oli tarkoitus asentaa paikoilleen vapun jälkeen, mutta Saimaan sitkeä jääpeite estää suunnitelmat. — Saimaalla on sen verran jäätä, että emme pääse asentamaan kameraa heti vapun jälkeen, tiedottaja Joonas Fritze WWF:ltä sanoo. — Menee varmaankin ensi viikonloppuun ennen kuin jäät lähtevät. Sitten menee hetki, että saamme kameran asennettua. Viivästys tarkoittaa sitä, että norpanbongauskausi jää tänä vuonna viime vuotta lyhyemmäksi. Tuolloin Norppalive kuvasi norppien eloa neljän viikon ajan. — Jos norpat aloittavat karvanvaihdon jo nyt jäällä, ja siirtyvät sitten kiville, ovat ne kuvattavissa lyhyemmän aikaa. Viime keväänä suureksi hitiksi noussut Norppalive tavoittelee tänä vuonna yhä laajempaa yleisöä. WWF:n sivustolle on tehty esittely suomen lisäksi englanniksi. Näin tavoitellaan kansainvälistä yleisöä norppien eloa ihailemaan. — Toivomme, että myös Suomen ulkopuolella asuvat löytäisivät Norppaliven ja saimaannorpan. Kansainvälistä yleisöä houkuttelemaan on sivustolle myöt tehty traileri, joka on koostettu Juha Taskisen videoista. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/28/J%C3%A4%C3%A4t%20est%C3%A4v%C3%A4t%20kameran%20asennuksen%20%E2%80%93%20Norppaliven%20k%C3%A4ynnistyminen%20viiv%C3%A4styy%20ainakin%20viikolla/2017122171800/4