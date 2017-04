Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran sataman puitteet puunattiin — satamatoimisto availee oviaan jo ensi viikolla Satamaisäntä Janne Lappalainen uskoo Imatran sataman houkuttelevan parantuneilla palveluilla. Etenkin isompien veneiden omistajia uudet laiturit ja niiden sähköistys ovat kiinnostaneet. Juuri kookkaammille veneille raivattiin uudistuksessa tilaa. Satama on kokenut vuoden aikana melkoisen muodonmuutoksen ja Lappalaisen mukaan työtä korjausvelan kanssa riittää edelleen. Laitureiden sähköistys on viimeistelyä vaille valmis, jonka jälkeen työt siirtyvät jätehuollon ja laskuluiskan pariin. Talvisäilytysalueen kupeeseen on nousemassa lukollinen jätepiste, joka korvaa pääosan nykyisistä laiturikohtaisista jäteastioista. Uusi laskuluiska taas sijoittuu satamatoimiston edustalle. Sataman käyttöasteen ennakoidaankin ensi kesänä asettuvan viimevuotisiin lukemiin, 80—90 prosenttiin. Uusitut puitteet saavat Lappalaisen mukaan veneilijät tulemaan kauempaakin. Satamatoimisto availee oviaan ensi viikolla ja valmistautuu kesään. Vaikka Lammassaaren etelärannoille laineet jo lyövätkin, on sataman puolella odotettava veneilykauden alkua. — Hetki vielä menee. Laitureiden reunoilla on jäätä 20—30 sentin kerros, toteaa Lappalainen. Lue koko uutinen:

