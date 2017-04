Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ja Lappeenrannan majoitusliikkeissä ollut alkuvuodesta vilkastuvaa Helmikuu toi Etelä-Karjalaan poikkeuksellisen paljon matkailijoita. Etelä-Karjalaan kirjattiin kuukauden aikana 51 149 yöpymistä. Vuoden 2016 helmikuuhun kasvua Lappeenrannassa oli vajaat 17 prosenttia ja Imatralla 75 prosenttia. Matkailu on virkistynyt sekä ulkomailta että kotimaasta. Lappeenrannassa suomalaisten matkailijoiden määrässä nähtiin kuuden prosentin lisäys, Imatralla kasvua tuli 17 prosenttia. Lappeenrannassa kotimaisten matkailijoiden osuus yöpymisistä on lähes 75 prosenttia ja Imatralla 43 prosenttia. Venäläisten matkailu oli Imatralla voimakkaassa nousussa viime vuoden aallonpohjasta. Tässä joukossa yöpymiset lisääntyivät 160 prosentilla ja Lappeenrannassa hieman maltillisemmin 65 prosentilla. Toimitusjohtaja Pasi Nurkka Tutkimus- ja analysointiyhtiö TAK:sta kertoo, että yöpymisluvut kääntyivät kasvuun jo viime heinäkuussa. Nurkan mukaan ruplan kurssi oli alkusyksystä alimmillaan ja kurssin parannuttua venäläismatkailijoiden määrä alkoi lisääntyä. Nurkka sanoo, että suomalaisten ja venäläisten lisäksi muut kansallisuudet eivät kovin paljon yöpymistilastoja Etelä-Karjalassa lisää. — Esimerkiksi kiinalaisten ja muiden Aasian suunnalta tulleiden matkailijoiden osuus on täällä hyvin vaatimaton. Venäläisten matkailun elpymisestä huolimatta kokonaismäärät ovat edelleen huomattavasti pienemmät kuin huippuvuosina. Venäläisten yöpymismäärät ovat tällä hetkellä samalla tasolla kuin helmikuussa 2011. Venäläiset matkailijat jakautuivat puoliksi Imatran ja Lappeenrannan majoitusliikkeisiin. Etelä-Karjalan majoitusliikkeiden huoneiden käyttöaste nousi hieman aiemmista vuosista 44 prosenttiin. Huoneen keskihinta on myös nousussa. Kun vuosi sitten huoneen keskihinta oli 79 euroa, se oli nyt 86 euroa. Huonehinnat olivat kalleimmillaan Etelä-Karjalassa vuonna 2014, jolloin huoneet maksoivat keskimäärin 96 euroa yöltä. Lue koko uutinen:

