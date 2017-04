Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Palloseura pelaa kaikki Kolmosen kotiottelunsa hallissa — ”Saamme nyt arvokasta kokemusta ja tietoa” Imatran Palloseurasta tulee tällä kaudella tiettävästi ensimmäinen kauden kaikki kotiottelunsa sisähallissa pelannut jalkapallojoukkue Suomessa. Karhumäen kenttä on kesällä remontissa, jonka vuoksi IPS pelaa ottelunsa Aviasport-areenalla. Muut vaihtoehdot olivat käytännössä Karhumäen tekonurmi tai evakkokesä Ruokolahdella. — Tekonurmi on niin huonossa kunnossa, ettei siellä ole järkeä pelata. Ruokolahdelle asti olisi taas ollut vaikea houkutella yleisöä, IPS:n manageri Lasse Vento perustelee ratkaisua. Vaikka sisähallissa pelaaminen kesällä on poikkeuksellista, ei siihen vaadita Palloliitolta poikkeuslupaa, jos pelikentän koko on sääntöjen mukainen ja olosuhteet muuten täyttävät laatuvaatimukset. Palloliiton olosuhdepäällikön Tero Auvisen mukaan Suomessa tai muuallakaan maailmalla ei ole juuri kokemusta Aviasport-areenan tyyppisen ylipainehallin käytöstä vakituisena kotikenttänä. — Tällaisissa halleissa ei ole viilennystä, jolloin olosuhteet voivat olla kesällä erittäin kuumat. Tässä mielessä saamme nyt arvokasta kokemusta ja tietoa, Auvinen toteaa. Imatran kuplahallin kuumuus kesähelteillä havaittiin jo viime kesänä, kun pesäpallon C-ikäisten Nuorisoleirin otteluita pelattiin hallissa. — Silloin oli kuitenkin poikkeuksellisen kuumat ilmat. Hallin lämpötila on noin kaksi astetta yli ulkolämpötilan. Viime kesän kuumimpina päivinä plusasteita oli 23—30 asteen välillä, kertoo Aviasport-areenan toimitusjohtaja Sakari Myllys. IPS:n päävalmentaja Ilkka Tahkiokallio huomauttaa myös, että IPS pelaa heinäkuussa vain muutaman kotiottelun. — Toki lämpimät kelit voivat osua mihin peliin tahansa. Toivotaan, että vältyttäisiin pahimmilta helteiltä. Suomessa on tällä hetkellä 84 jalkapallohallia. Auvista harmittaa, että useimmat niistä jäävät koko kesän ajaksi tyhjilleen. — Edelleen halleissa pelataan pääsääntöisesti talvella. Mielestäni halleja voitaisiin höydyntää yhä enemmän myös kesällä, koska niissä on yleensä hyvät pelialustat. Tällä kaudella miesten Kakkosessa pelataan osa otteluista hallissa. Lisäksi naisten liiga aloitetaan ja lopetetaan hallioloissa. — Meille suomalaisillehan kyseessä on sinänsä hyvinkin käytetty kilpailuolosuhde, että olemme tottuneet halleissa pelaamiseen talvella ja esimerkiksi Suomen cupissa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/28/Imatran%20Palloseura%20pelaa%20kaikki%20Kolmosen%20kotiottelunsa%20hallissa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DSaamme%20nyt%20arvokasta%20kokemusta%20ja%20tietoa%E2%80%9D/2017122187592/4