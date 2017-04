Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksote pääsee löylyn heittoon, jos urakkatarjoukset eivät ylitä puolta miljoonaa euroa Lappeenrannan Kahilanniemeen suunnitellun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) rantasaunan rakentaminen voi alkaa vielä tänä keväänä. Rantasaunasta järjestetty toinen urakkatarjouskilpailu päättyy ensi viikolla keskiviikkona 3.5. Jos urakkatarjoukset sopivat Eksoten puolen miljoonan kustannusarvioon, saunan rakentaminen olisi Eksoten toimitusjohtajan Pentti Itkosen mukaan tarkoitus alkaa vielä tulevan kevään ja kesän aikana. Aikaisempi urakkakilpailutus viime vuoden puolella päättyi siihen, että jätetyt tarjoukset ylittivät saunan rakentamiseen varatut 500 000 euroa. Saunan kustannusarvio on edelleen sama, mutta rantasaunan rakentamisesta on karsittu muun muassa vessojen määrää. — Saunaan pitää rakentaa kunnallistekniikka, mikä vie budjetista noin 100 00 euroa. Tuollaiselle paikalle ei ympäristövaatimusten takia saa rakentaa ilman kunnallistekniikkaa, jonka rakentaminen tosin voi olla kesällä halvempaa kuin talvella, Itkonen arvelee Aikaisempi henkilöstön rantasauna oli viimeisinä aikoinaan käyttökiellossa rikkinäisten piippujen ja muurausten takia, ja sauna piti purkaa. Uusi sauna on tarkoitettu sekä henkilöstön että asiakkaiden käytettäväksi. Varsinaisen saunan lisäksi sinne on suunniteltu koulutus- ja kokoustiloja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/28/Eksote%20p%C3%A4%C3%A4see%20l%C3%B6ylyn%20heittoon%2C%20jos%20urakkatarjoukset%20eiv%C3%A4t%20ylit%C3%A4%20puolta%20miljoonaa%20euroa/2017122185509/4