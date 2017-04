Uutinen

Etelä-Saimaa: Viimeistä kertaa Rakuunamäen sotilaskodin katon alla — kansallisen veteraanipäivän juhla sujui arvokkaasti Lappeenrannassa Kansallisen veteraanipäivän juhlan kunniaksi Lappeenrannan Rakuunamäellä soivat rakuunasoittokunnan juhlavat sävelet. Veteraanipäivän juhla oli samalla myös Rakuunamäen keskussotilaskodin viimeinen avoin yleisötilaisuus. — Tämä on arvokas päätös sotilaskodin toiminnalle, totesi maasotakoulun esikuntapäällikkö Esa Hyytiäinen. Juhlassa paikalla oli sotaveteraaneja ja heidän omaisiaan. — On jokaisen kunnia-asia vaalia veteraanien perintöä. Suomalaisia ei olisi täällä nyt ollenkaan, jos aikanaan rajojamme ei olisi puolustettu, sanoo puheenjohtaja Erkki Pulli Lappeenrannan sotaveteraaniyhdistyksestä. Yksi juhlassa paikalla olleista vieraista oli lappeenrantalainen rintamaveteraani Kauko Kauppi. Hän aloitti Rakuunamäellä alokkaana vuonna 1943. Kauko Kaupillekin keskussotilaskoti oli aikoinaan se oma sotilaskoti. — Antimet olivat silloin vain vähän toisenlaiset. Pula-aikana ruoka oli ankeampaa, mutta kyllä me sillä pärjäsimme. Rakuunamäen keskussotilaskoti sulkee ovensa lopullisesti toukokuun lopussa. Maasotakoulu keskittää toimintansa Leirikentän alueelle, ja luopuu käytössään olevista rakennuksista Rakuunamäellä. Toiminta nykyisessä sotilaskodissa alkoi vuonna 1922. — Rakennukset tyhjenevät sitä mukaa, kun uudet tilat valmistuvat Leiriin, kertoo maasotakoulun yliluutnantti Janne Nordman. Hänen mukaansa ensi kesään mennessä kaikki toiminta on siirtynyt Leiriin. Lue koko uutinen:

