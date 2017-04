Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaateliikkeet yrittävät tehdä ostosreissusta elämyksen, paidan kaveriksi sovitetaan ruokaa Yksi suurimmista kotimaisista vaatekaupan yrittäjistä on Halonen, jolla on liikkeitä muun muassa Lappeenrannassa, Kotkassa ja Kouvolassa. Se uskoo pärjäävänsä edelleenkin alati kovenevassa kamppailussa tuntemalla asiakkaidensa tarpeet, pitämällä hintatason kohdallaan ja seuraamalla alan kehitystä. — Avaamme aivan piakkoin oman nettikauppamme. Se täydentää hyvällä tavalla liikeverkostoamme, sanoo Halosen toimitusjohtaja Pekka Halonen. Jyväskylässä Halosen yhteyteen on avattu falafel-ravintola Fafa’s. — Pitää olla muutakin kuin kauppaa, mikäli tilat antavat myöten. Vaatteiden ostaminen piristää monia, mutta se voi olla myös muunlainenkin elämys, Halonen sanoo.Suomessa myytiin vaatteita viime vuonna 2016 noin kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vaatekauppa on kulkenut alamäkeä viimeiset neljä vuotta. — Nyt näyttää siltä, että ihmisten ostovoima kasvaisi, ja rahaa riittäisi pukeutumiseenkin enemmän. Ostopainetta ainakin on, koska kulutus on laskenut viime vuodet, sanoo Muotikaupan liiton toimitusjohtaja Esko Leppäkorpi. Yksi hyvä merkki Leppäkorven mukaan on se, että miehet ovat alkaneet käydä vaateostoksilla entistä enemmän. Naiset ovat edelleen vaatekaupan suurin asiakasryhmä, mutta miehet ovat viime vuosina kuroneet eroa umpeen. Yksi vaatekaupan trendi voi tulevaisuudessa olla se, että nettikaupat avaavat kivijalkakauppoja, kuten on tehty esimerkiksi rauta- ja kirjakaupassa. Suomalaisilta vaatemarkkinoilta on Muotikaupan liiton mukaan viimeisten vuosien aikana hävinnyt rahaa puoli miljardia euroa. Osa siitä on siirtynyt nettikauppoihin, mutta osa kuluttajien väliseen vertaiskauppaan, eli nettikirpputoreille ja kirpputoreille. Tampereen yliopiston ja Kaupan liiton tutkimuksessa vuonna 2015 todettiin, että 67 prosenttia netin käyttäjistä on joskus käynyt vertaisverkkokauppaa, ja heistä kolmasosa on myynyt tai ostanut vuodessa useammin kuin kerran. Kaupan kokonaisarvoksi on arvioitu 100 miljoonaa euroa. Vertaiskaupan suosiota voi tulkita myös niin, ettei kaikille ei ole tärkeää, onko itselle uusi vaate käyttämätön. Se voi myös olla osoitus asiakaskunnan ympäristötietoisuudesta. Lue koko uutinen:

