Etelä-Saimaa: Työllisyys koheni edelleen Etelä-Karjalassa — Rautjärvi edelleen synkkä poikkeus Etelä-Karjalassa oli maaliskuun lopussa 8 854 työtöntä työnhakijaa. Määrä on 6,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maakunnan työttömyysaste on nyt 14,8 prosenttia. Työllisyyden kehitys on ollut suotuisaa lähes kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa. Taipalsaarella työttömien määrän lasku viime vuoden maaliskuusta oli 21 prosenttia, Luumäelläkin 17 prosenttia. Lukumääräisesti työttömien määrä väheni eniten Lappeenrannassa, missä laskua oli 391 henkilöä, prosenteissa seitsemän. Imatralla vastaavat lukemat olivat 201 henkilöä ja yhdeksän prosenttia. Toisensuuntainen trendi on Rautjärvellä, missä missä työttömien määrä kasvoi viime vuoden maaliskuusta 29 prosenttia. Henkilömäärässä oli kasvua 65. Lemilläkin työttömyys kasvoi 15 prosenttia, 21 henkilöllä. Luvut ja prosentit ovat Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston kuukausikatsauksesta. Sen mukaan koko Suomen työttömyysaste oli 9,6 prosenttia. Lue koko uutinen:

