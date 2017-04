Uutinen

Etelä-Saimaa: Tero Lehterällä linjat kuumana molempiin suuntiin — ”Meillä on aika target-pelaajat, joita haetaan” Puhelinhaastattelu SaiPan tuoreen päävalmentajan Tero Lehterän kanssa katkesi kertaalleen pelaaja-agentin soittoon. Toisella yrityksellä Lehterä oli naputtelemassa tekstiviestiä ja pyysi ensin viisi minuuttia lisäaikaa, sitten vielä minuutin lisää. — Sanotaan niin, että puhelimet käyvät aika kuumana molempiin suuntiin. Meillä on aika target-pelaajat, joita haetaan. Niitä yritetään ensin, hän kertoo. Maalivahteja ja puolustajia SaiPalla on ainakin määrällisesti riittävästi tässä vaiheessa vuotta. Hyökkäykseen kiinnitettiin viime viikolla Mestiksen maalikuningas Jonatan Tanus, mutta kokonaisuutena SaiPan hyökkäyskalusto vaikuttaa vielä varsin ohuelta etenkin kahden kärkiketjun osalta, ellei jotain nimiä ole julkaisematta. — Niin ainakin alustavasti kärkihankinnat... En minä ainakaan kiellä ketään hierarkiassa lähtökohtaisesti ehkä vähän alempana olevaa pelaajaa tekemästä 30 maalia ensi kaudella, Lehterä sanoo. Tappara-kasvatti Jonatan Tanus teki Mestis-mestaruuden vieneen SaPKon paidassa runkosarjassa peräti 40 maalia ja paransi sarjan maaliennätystä kahdella osumalla. Pudotuspeleissä syntyi vielä viisi maalia lisää. — Se on aina hyvä merkki, että pystyy tekemään maaleja. Tietenkin toivomme, että steppi liigaan onnistuisi mahdollisimman hyvin ja että hän pystyisi olemaan tulosyksikössä. Se vaatii tietysti kovan määrän töitä, Lehterä kuvailee Tanusta. Tanusta pidettiin juniorina huikeana lupauksena, mutta monelta Mestisessä kovia tehoja takoneelta pelaajalta on jäänyt hyppy liigatasolle lopulta ottamatta. Löytyykö näille tapauksille mitään yhteistä nimittäjää? — Monen kohdalla se on ymmärryksen puute. Eivät he varmaan tarkoituksella huonosti pelaa tai harjoittele, mutta pitää ymmärtää, mistä on kyse ja kuinka paljon se vaatii, Espoon Bluesin A-nuoret kolme vuotta sitten ylivoimaiseen Suomen mestaruuteen luotsannut Lehterä sanoo. Lue koko uutinen:

