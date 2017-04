Uutinen

Etelä-Saimaa: Sotaveteraanit kunniavieraiksi Imatran Itä-Länsi-otteluun Etelä-Karjalan sotaveteraanit kutsutaan kunniavieraiksi pesäpallon miesten Itä-Länsi-otteluun, joka pelataan Imatralla 2. heinäkuuta. Ottelua seuraa paikalla myös tapahtuman suojelija, tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Pesäpallon Itä-Länsi-tapahtuma järjestetään Imatralla 30.6.—2.7. Se kuuluu Suomen 100-vuotisjuhlavuoden viralliseen ohjelmaan. — Kaikki Etelä-Karjalan sotaveteraanit kutsutaan kunniavieraina mukaan seuraamaan tapahtumaa, heidät haetaan kotoaan mahdollisten saattajien kanssa ja kuljetetaan takaisin. Ratsuväen perinnesoittokunta esiintyy stadionilla, Imatran Pallo-Veikkojen urheilutoimenjohtaja Jani Valkeapää kertoo tiedotteessa. Miesten arvo-ottelu on jo 38:s. Itä-Länsi-otteluita on pelattu vuodesta 1932. Sekä Idällä että Lännellä on 36 voittoa. Tasatulokseen on päädytty kymmenen kertaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/27/Sotaveteraanit%20kunniavieraiksi%20Imatran%20It%C3%A4-L%C3%A4nsi-otteluun/2017973/4