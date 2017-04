Uutinen

Etelä-Saimaa: Sampo Terho nousee perussuomalaisten uudeksi kulttuuriministeriksi Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on valinnut perussuomalaisten viidenneksi ministeriksi Sampo Terhon. Hänen vastuulleen hallituksessa tulevat kulttuuri, urheilu ja Eurooppa-asiat. Terho, 39, on toiminut perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtajana. Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. — On suuri kunnia sekä perussuomalaiselle puolueelle että minulle henkilökohtaisesti vastaanottaa kulttuuriministerin tehtävä, etenkin näin itsenäisyyden juhlavuonna, Terho kertoi toimittajille eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. Hän painotti, että kulttuuri on keskeinen asia kaikille Suomen puolueille. — Linjani EU:n suhteen onkin tunnettu. Ajan tiukasti Suomen kansallista etua, hän kommentoi salkkuun yhdistettyä Eurooppa-ministerin roolia. Terhon lisäksi puoluehallitukselle oli ilmoittautunut myös toinen ehdokas. Hän oli HS:n tietojen mukaan Kari Kulmala. Lisäksi eduskuntaryhmän kokouksessa Mika Niikko olisi halunnut mittauttaa kannatuksensa, mutta lopulta ryhmä ei äänestänyt, vaan keskusteli ja lopuksi hyväksyi Sampo Terhon valinnan. Puolueen puheenjohtajan Timo Soinin mukaan eduskuntaryhmässä keskusteltiin etupäässä oikeusministerin salkun vaihtamisesta kulttuuriministerin salkkuun ja vertailtiin salkkujen painoarvoa. Ennen eduskuntaa Terho oli europarlamentaarikko. Hän nousi EU-parlamenttiin Soinin siirryttyä eduskuntaan vuonna 2011, ja hänet valittiin jatkokaudelle Brysseliin vuonna 2014. Hän lähti kuitenkin eduskuntavaaliehdokkaaksi vuonna 2015 ja tuli valituksi. Lue juttu HS:n sivulta Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/04/27/Sampo%20Terho%20nousee%20perussuomalaisten%20uudeksi%20kulttuuriministeriksi/2017522186066/4